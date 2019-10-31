Декларации об амнистии капитала запретили использовать против бизнеса

31 октября. FINMARKET.RU - Верховный суд отстоял обещание президента России Владимира Путина защитить тех, кто подал декларацию об амнистии капитала, от силовиков, пишут "Ведомости".

Следователи не могут ни использовать декларации и сведения из них как доказательства в уголовных делах, ни возбуждать на их основании дела, ни изымать их даже по решению суда. Использовать в суде такую декларацию можно лишь с согласия декларанта. А все противоречия между Уголовно-процессуальным кодексом, законом об оперативно-розыскной деятельности и законом об амнистии капитала должны решаться в пользу последнего. При этом гарантии распространяются на любые уголовные дела против людей, подавших декларации об амнистии.

Такие разъяснения 30 октября утвердил президиум Верховного суда (ВС). Подготовить их поручил председатель суда Вячеслав Лебедев, сообщил представитель ВС.

Еще перед началом первого этапа амнистии капитала в 2014 г. Путин уверял, что, решивший раскрыться российским властям, "получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала". Поверили обещанию многие – к июню 2019 г. бизнесмены подали 19 000 деклараций, сообщал Минфин.

Но в сентябре 2019 г. стало известно, что сотрудники ФСБ не только получили доступ к декларации об амнистии, но и используют сведения из нее в деле Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт.

Уже после первых новостей о прецеденте в деле Израйлита желание бизнеса подавать декларации (третий этап амнистии капитала идет до конца февраля 2020 г.) иссякло.

В итоге, пишут "Ведомости", решение о том, что бизнесу должно быть дано разъяснение, было принято на самом высоком уровне, сказал чиновник, важно показать, что государство готово подтвердить свои гарантии и решение ВС их дает.

Разъяснения ВС должны снять все спорные вопросы и обеспечить гарантии, предусмотренные амнистией капитала, надеется один из адвокатов бизнесмена – Виктория Бурковская, партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Риск, что районные суды продолжат противоречить разъяснениям ВС, сохраняется, говорит адвокат – участник одного из громких уголовных дел против бизнеса. Но теперь адвокаты смогут ссылаться на ВС и выводить дела на более высокий уровень, надеется он.