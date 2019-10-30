Бизнесу могут разрешить переводить в российские офшоры частные фонды

30 октября. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы предложили переводить в российскиене только компании, но и, которые управляют активами предпринимателей.внесен на рассмотрение Госдумы, пишут "Ведомости"

Специальные административные районы (САРы) были созданы летом 2018 г. в Калининграде и Приморском крае для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Но закон о САРах не позволяет переводить в них управляющие активами фонды. Клиенты предлагали распространить на такие фонды действие закона, рассказывает партнер EY Марина Белякова. Как отметила партнер KPMG Анна Воронкова, состоятельные люди часто создают частные фонды, которые владеют их личными активами и распоряжаются деньгами.

А главный юрист Центра стратегических разработок Максим Башкатов пояснил, что фонды используются, в частности, для владения и управления капиталом, оптимизации структуры бизнеса, эффективного разрешения корпоративных конфликтов.

По словам эксперта, частные фонды будут регулироваться в России как некоммерческие организации (НКО), законопроект лишь описывает их отличия от классических НКО. Законопроект разрешает перенести фонд в САРы из любой юрисдикции, компании, уже ставшие их резидентами, смогут создавать новые фонды в российских офшорах. Владение и управление активами не будет считаться предпринимательской деятельностью фондов.

Налогообложение фондов будет отличаться от режима, созданного для переехавших в САРы компаний. Но каким оно будет, в проекте поправок не говорится. Компаниям в обмен на инвестиции (минимум 50 млн руб.) обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Они могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая САРом компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов и с дивидендов. Если компания сама выплачивает дивиденды, ее бенефициар заплатит 5% налога с них, если это юрлицо, и 13% - если человек. Режим налогообложения фондов и их обязательства по инвестициям не включены в текущую редакцию законопроекта, но Госдума сможет рассмотреть их как отдельные поправки, считает Башкатов.