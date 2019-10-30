Каждый второй россиянин оплачивает полуофициальные работы

30 октября. FINMARKET.RU - Жизнь российских граждан тесно связана с так называемой теневой экономикой. Мало того, что в ней занята примерно треть работающего населения страны, так еще и каждый второй россиянин ежемесячно становится потребителем теневых услуг, оплачиваемых из рук в руки, будь то ремонт машины, пошив одежды или репетиторство. Такие данные приводит Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), пишет "Независимая газета".

"Чем состоятельнее граждане, тем чаще они пользуются услугами тех, кто трудится без официального оформления" – к такому выводу пришли специалисты РАНХиГС по итогам опроса, проведенного в мае в 27 субъектах РФ среди 1215 человек занятого населения в возрасте 18 лет и старше. Значительное количество самозанятых, их профессиональная деятельность, в том числе без официального оформления, не могут существовать без широкой поддержки населения, замечает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

В рамках проведенного исследования респондентам были предложены для оценки 11 услуг и работ, за которыми они обращались в течение одного календарного месяца, предшествующего опросу (апрель), и производили оплату неофициально из рук в руки. По результатам опроса наиболее востребованными среди потребителей оказались работы по эксплуатации и ремонту автотранспортных средств, пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту квартир, сантехники, а также предоставление медицинских услуг. "Каждой из данных услуг в течение одного календарного месяца воспользовались примерно 10% или чуть более граждан", – сообщает Покида. Также в списке востребованных оказались услуги в области образования, репетиторство.

Выявилась противоречивая тенденция. С одной стороны, доля потребителей, пользующихся услугами неофициального рынка, с годами кардинально не меняется: в 2013 году примерно 52% опрошенных оплачивали различные работы неофициально в течение одного календарного месяца. А в 2019-м – около 50%.

С другой стороны, при сохранении общего числа потребителей теневых услуг фиксируется снижение интенсивности потребления. "Если в 2006 году граждане оплачивали из рук в руки условно 2,2 услуги или работы в течение календарного месяца, то в 2013-м уже 1,9; в 2016-м – 1,7; в 2019-м – 1,6", – отмечает Покида. Помимо этого исследователи указывают на снижение ежемесячных расходов домохозяйств на оплату рассматриваемых услуг.

Судя по опросу, основная причина привлекательности услуг или работ, предоставляемых самозанятыми с оплатой из рук в руки, минуя кассу, – невысокая стоимость. На это указали более 42% опрошенных, отметивших, что они неофициально оплачивали услуги.

Второе преимущество, с точки зрения респондентов, – более простая форма взаимодействия по договоренности и оплате, об этом сказали около 37% респондентов. Третья популярная причина, почему граждане обращаются к таким услугам, – рекомендации знакомых или родных: об этом сообщили 31% респондентов. Примерно четверть опрошенных указали на «приемлемое качество работ», еще почти столько же сообщили об оперативности обслуживания. В ходе опроса можно было давать несколько ответов, отмечает "НГ"