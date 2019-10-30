Рынок доставки готовой еды растет беспрецедентными темпами

30 октября. FINMARKET.RU - Новый для Россиидоставки готовой еды растет беспрецедентными темпами - за этот год он удвоится, обогнав рост экономики в целом почти в сто раз. По итогам 2019 года этот рынок может занять до 9% в обороте общепита. Его емкость Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) оценивает в 86 миллиардов рублей, это в два раза больше, чем в 2018 году, сообщил "Российской газете" президент АКИТ Артем Соколов. "Сектор растет без поддержки государства и каких-либо дотаций", - отмечает предправления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

Для сравнения, оборот розничной торговли едой - около 14 триллионов рублей в год. В ближайшие три года доля этого сектора в обороте общепита может вырасти до 15%, прогнозирует Карпов. Эксперты называют два основных драйвера этого "экономического чуда": развитие новых технологий и изменение потребительского поведения. Заказчики готовой еды хотят экономить время и питаться не как в "совковых столовках".

При этом все чаще, думая о здоровье желудка, люди заказывают не только пиццу, хотя она, по-прежнему, безусловный лидер потребительских предпочтений. Пользователи делают выбор и в пользу "домашних" блюд - котлет, супов, традиционных салатов. Пики потребления уже более сглажены по времени - активно заказывают и завтраки, и ужины.еды конкурирует со всеми альтернативными сценариями потребления пищи - в том числе с походом в магазин у дома и самостоятельным приготовлением еды, рассказал "РГ" руководитель фудтех-направления "Яндекс.Такси" Максим Фирсов.

Основная аудитория крупнейших сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еды" - "миллениалы". "Это люди в возрасте от 24 до 35 лет. Их 48% от общего числа заказчиков. Доли мужчин и женщин почти на одном уровне, с некоторым (до 4%) перевесом мужской аудитории", - рассказал Михаил Берлизев, руководитель компании QuietMedia, имеющей доступ к большим данным операторов сотовой связи.

Эксперты считают, что на рынке доставки еды требуется более четкое регулирование, как по обеспечению безопасности потребителей, так и повышению прозрачности движения денег.

Для покупателя же возможности по доставке еды будут расширяться, технологии доставки будут меняться. "Но в ближайшее время мы вряд ли увидим дроны или беспилотные такси, доставляющие пиццу. Во-первых, государство все больше контролирует использование дронов, особенно в рамках городов. Во-вторых, когда потребитель заказывает еду, он хочет вообще не выходить из дома, а "беспилотники" пока подразумевают необходимость куда-то идти. Будут развиваться транспортные средства, например, электросамокаты. Но люди-курьеры останутся", - полагает Карпов.