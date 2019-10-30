Минфин против введения налоговых послаблений для благотворителей

30 октября. FINMARKET.RU - Финальную версию Концепции развития благотворительности до 2025 года Минэкономразвития повторно внесло в правительство в октябре. В нее не вошли положения, которые касаются снижения налога на прибыль для социально-ориентированных НКО, а также того, чтобы россияне имели возможность перечислять часть своего подоходного сбора на. На эти виды налоговых льгот наложило вето Министерство финансов, рассказали "Известиям" в Минэкономразвития.

Кроме того, по инициативе Минфина из документа убрали пункты, по которым подоходным налогом не облагались бы гранты на обучение специалистов благотворительных организаций и оплаченный филантропами проезд граждан к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий. "Большая часть замечаний министерства финансов в настоящее время снята, мы подписали таблицу разногласий", — заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Однако по трём положениям концепции ведомства не пришли к компромиссу, следует из таблицы разногласий (есть у «Известий»). В частности, Минфин не согласовал идею ввести для компаний вычет по налогу на прибыль, если они жертвуют деньги. Не устроило министерство и предложение дать благотворительным учреждениям особый статус, который позволит получать дополнительные льготы. Помимо этого, ведомство не поддержало идею разрешить регионам устанавливать повышенный налоговый вычет на отчисления в благотворительные НКО.

Тем не менее эти пункты включили в последнюю версию концепции, следует из документа.

Минфин считает, что в России слишком много льгот, и хочет их сократить, предположил директор Института стратегического анализа Grand Thornton Игорь Николаев. Таким образом министерство заботится о том, чтобы в бюджете было меньше выпадающих доходов. Но, учитывая сегодняшние проблемы в развитии филантропии, принятие концепции Минэкономразвития даже в первой редакции вряд ли бы привело к большим потерям бюджета.

Одна из главных идей концепции — расширение налоговых стимулов для участия граждан в благотворительности. В частности, планируется внедрить механизм, подобный распространённой на западе схеме Gift Aid. Она позволяет жертвовать не только деньги, но и социальный налоговый вычет, причитающийся гражданам за благотворительность. Россиянам проще сразу перечислить его специализированным организациям, чем собирать большое количество документов для получения вычета, отметил Илья Торосов.

Ранее Минфин сам разрабатывал законопроект с подобным предложением, однако он не был поддержан в правительстве, говорится в таблице разногласий. В пресс-службе ведомства сообщили, что рекомендовали МЭР сначала сделать доклад в кабинет министров на эту тему.