Минэкономразвития представит план ускоренной приватизации

30 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ до конца года представит план ускоренной приватизации, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин. "Будем работать, мы свои предложения дополнительные (по приватизации) представим до конца года", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос о заявлении первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, который недавно поставил вопрос о необходимости подготовить более амбициозный план по приватизации. Глава Минэкономразвития добавил, что до конца года надо сделать новый план, чтобы активно работу вести.

Орешкин отметил, чточасти "Совкомфлота" (сейчас принадлежит государству на 100%), скорее всего, состоится в следующем году. "В этом уже невозможно, в следующем году - "Совкомфлот" в плане приватизации", - сказал он, комментируя вопрос о возможных сроках сделки.

В последние годы "большая приватизация" в России практически остановилась, а поступления в бюджет от продажи госимущества стали символическими. Сейчас чиновники обсуждают программу приватизации на очередную трехлетку, но крупных активов в нее пока заложено мало. Реальной выглядит только переносящаяся из года в год сделка по приватизации части "Совкомфлота", а также дальнейшая продажа госдоли в "Объединенной зерновой компании" (на нее претендует государственный же ВТБ. По итогам дискуссий между ведомствами в программе, скорее всего, не останется "Транснефти", "Россетей", "РусГидро", "АЛРОСА", ГТЛК, "Зарубежнефти", нет консенсуса по РЖД и "Аэрофлоту", говорила в недавнем интервью "Интерфаксу" замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, курирующая приватизацию.

Приватизация госсобственности в условиях, когда у бюджета нет потребности в дополнительных финансовых ресурсах, должна не выполнять фискальную функцию, а стать структурной мерой для повышения темпов экономического роста, считает Силуанов. Для этого программа приватизации должна стать более амбициозной, заявил чиновник в октябре. Один из принципов, который может быть заложен в "расширенную" программу приватизации, позднее прокомментировал заместитель Силуанова Алексей Моисеев: по его словам, в большинстве компаний с госучастием РФ вполне достаточно сохранять 50% + 1 акция, а все "лишнее" можно продавать, не опасаясь утраты корпоративного контроля. Под этот принцип подходит, например, ВТБ, в котором у государства сейчас 61%. Вопрос о снижении доли РФ в госбанке до контроля можно рассматривать: в санкционной повестке возникла "пауза", есть надежда на положительные подвижки, говорил на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин.

Орешкин, комментируя во вторник вопрос о снижении доли государства в госбанках, отметил, что "это вопрос для обсуждения внутри правительства". Конкретизировать позицию министерства по этому вопросу он не стал.