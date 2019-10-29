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29 октября 2019 года 11:20
Кому будет принадлежать "Интурист"
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Сергей Бобылев/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - "Интуристом" заинтересовались владелец Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, сообщил Forbes со ссылкой на источники. По их данным, партнеры могут получить по 50% туроператора, бизнес которого оценивается в $10 млн. Факт переговоров "Ведомостям" подтвердили два участника рынка, которые знают о переговорах от их участников, а также человек, близкий к акционерам "Интуриста". По словам последнего, сделка может быть закрыта в ближайшие недели. Информация о продаже "Интуриста" появилась после краха его владельца - старейшего британского туроператора Thomas Cook, сейчас он в процессе банкротства. Компания сообщила о прекращении деятельности 23 сентября. Thomas Cook принадлежат в России два юрлица. ООО "НТК "Интурист" продает туристические путевки, а ООО "Туроператор "Интурист" формирует турпакет, заключает договоры на его создание с авиакомпаниями, гостиницами, транспортными службами. Ими оно владеет через испанскую ITC Travel Investments. Так как Thomas Cook Group владела "Интуристом" не напрямую, по английскому праву ITC Travel Investments будет включена в конкурсную массу, говорит партнер компании PB Legal Алан Байрамкулов. По его словам, имущество должника может быть продано на торгах или же кредиторы могут договориться о передаче им имущества должника, в том числе зарубежных активов. У Anex Tour (входит в тройку крупнейших российских туроператоров) есть интересы в "Интуристе", утверждают собеседники "Ведомостей": Кочкар - миноритарий Thomas Cook. Как акционер, Кочкар рассчитывает на компенсацию после банкротства и, скорее всего, долю в "Интуристе" он может получить практически бесплатно, рассуждают собеседники газеты. Как говорят источники "Ведомостей", привлекателен "Интурист" и для Баталова, владеющего активами, которые нуждаются в туристах.
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