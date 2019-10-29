ЦБ усилит контроль за IT-безопасностью банков

29 октября. FINMARKET.RU - Банк России усиливает контроль за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам. Проверки защищенности платежной инфраструктуры, которые для банков проводят независимые компании, зачастую оставляют желать лучшего, рассказал "Известиям" замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев. Поскольку от результатов таких тестов зависитсредств граждан и корпораций, необходимы стандарты и механизмы контроля качества IT-аудиторов. ЦБ разрабатывает их совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

По каким именно критериям будут оценивать уровень проверок, он не уточнил, объяснив, что пока преждевременно говорить о деталях. Близкий к регулятору источник рассказал "Известиям", что одним из основных стандартов для IT-аудиторов будет полноценная имитацияс привлечением так называемых белых хакеров - специалистов по информационной безопасности, которые обладают аналогичными настоящим взломщикам навыками.

Регулятор обязалпроводить независимую оценку защищенности своих систем в апреле 2019 года. Согласно документам ЦБ, кредитные организации должны ежегодно тестировать свою платежную инфраструктуру на проникновение (например, приложение для мобильного телефона, беспроводные сети) с помощью внешних независимых компаний. Однако пока нормативной базы для таких проверок нет и каждая кредитная организация руководствуется собственными критериями качества при найме IT-аудиторов.

В России проводить качественные тесты на проникновение в банковскую инфраструктуру могут немногие компании: прежде всего это организации, детально расследующие киберпреступления, пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB (специализируется на киберзащите). В полноценное тестирование на проникновение входит, в частности, проверка инфраструктуры организации (например, сетей), публичных сервисов, имитация взлома программного обеспечения, проверка готовности персонала банка противостоять социальной инженерии, например фишингу, и так далее, уточнил эксперт.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ, объем хищений со счетов юридических лиц по итогам 2018 года составил 1,5 млрд рублей. За тот же период с платежных карт было украдено 1,4 млрд. С сентября прошлого года по август 2019-го ФинЦЕРТ выявил 694 нарушения требований к информационной безопасности среди банков, например отсутствие защиты на компьютерах от вредоносных приложений, а также невыполнение требований к идентификации работников.

Дополнительное усиление контроля за устойчивостью банков к кибератакам - только положительный фактор, полагает глава ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. В условиях регулярных утечек информации из кредитных организаций дополнительный контроль позволит усилить защиту денег россиян.