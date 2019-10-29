Количество моногородов в РФ могут сократить в 2 раза

29 октября. FINMARKET.RU - Количество моногородов в России может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. Этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве, рассказал "Известиям" ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павел Склянчук.

В середине октября министр экономического развития РФ Максим Орешкин в письме председателю комитета по экономполитике Сергею Жигареву отметил, что "в рамках разрабатываемой госпрограммы РФ "Развитие моногородов" планировалось провести сплошной пересмотр перечня моногородов в 2020 году". Он также добавил, что этот список может существенно сократиться.

Как пояснили "Известиям" в Минэкономразвития, на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки. В министерстве отметили, что необходимо собрать большой объём данных по всем муниципальным образованиям вокруг предприятий, а не только по 321 моногороду, поэтому глобальный пересмотр списка в министерстве планируют не ранее 2020 года.

Новая программа готовится взамен старой. Она должна была действовать с 2016 по 2025 годы, но досрочно прекратила свое существование 1 января 2019 г. С критикой документа выступила Счетная палата. Ее проверка показала, что меры по поддержке моногородов не привели к диверсифицированному и стабильному их развитию, программа не облегчила и не упростила жизнь населения.

Проект новой программы Минэкономразвития 23 июля 2019 года отправило в Минфин на рассмотрение. Сейчас документ дорабатывается с учётом замечаний министерства, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Как отметили в министерстве, для адресности господдержки будут актуализированы критерии отнесения территорий к моногородам и, соответственно, пересмотрен их перечень.

Как рассказал "Известиям" председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

По словам Склянчука, города, которые исключат из списка, не смогут получать господдержку.

По мнению депутата Госдумы Альфии Когогиной, чтобы новая программа была более адресной, надо актуализировать критерии, по которым города получают свой статус. Однако исключенные населенные пункты нельзя оставлять без поддержки, стоит перевести их в другие программы. Например, поселения с числом жителей менее 3 тыс. человек - в программу комплексного развития сельских территорий, уточнила она.

В пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" сказали, что на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложения министерства о выделении допсредств на развитие моногородов (в 2020 году - 6,4 млрд рублей, в 2021 г. - 6,021 млрд и в 2022 г. - 6,2 млрд) не поддержали. Этот вопрос, по информации пресс-службы, будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле.