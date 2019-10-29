На "ипотечные каникулы" подписались тысячи российских заемщиков

29 октября. FINMARKET.RU - Около 10 тысяч заемщиков подали заявки на "ипотечные каникулы" менее чем за 3 месяца с начала действия этой программы, позволяющей на срок до полугода сократить или приостановить выплаты по жилищному кредиту. Абсолютное большинство клиентов выбирают максимальную отсрочку., сообщили "Российской газете" в ЦБ и крупных банках.

С момента вступления в силу закона и до конца сентября кредитные организации получили более 9 тысяч заявлений заемщиков о предоставлении "ипотечных каникул", указывает Банк России, ссылаясь на данные 13 крупных ипотечных банков. Более свежей статистики нет, но сейчас, очевидно, число таких клиентов должно было вырасти еще. По 60% заявлений банки приняли положительные решения, отмечают в ЦБ.

При этом либо все, либо абсолютное большинство заявок на "каникулы" запрашиваются на максимальный по закону срок - полгода. При этом во время действия "каникул" клиенты имеют право либо уменьшить сумму платежа по кредиту, либо полностью приостановить выплаты.

Между тем в законе об "ипотечных каникулах" есть ряд белых пятен - некоторые механизмы не прописаны там напрямую, отметил собеседник "РГ" в одном из крупных банков. Так, по его словам, в нем отсутствуют нормы, позволяющие банку запросить документы, которые подтверждали бы снижение дохода заемщиков - индивидуальных предпринимателей. Кроме того, не указаны правила рассмотрения документов в случае, если заемщиком по договору выступают несколько лиц: в частности, в законодательстве не урегулированы действия и правовые последствия, наступающие в результате поступления требования от одного из заемщиков по кредитному договору, говорит он. Также, по словам собеседника газеты, отсутствуют нормы, регулирующие рассмотрение требований заемщиков, чье снижение дохода связано с выходом на пенсию или в отпуск по уходу за ребенком.

По данным собеседника "РГ", о корректировке законодательства по всем указанным аспектам речи пока не идет.

Закон об "ипотечных каникулах" действует с 31 июля, он позволяет заемщикам в любой момент обратиться в банк с заявлением о приостановке или снижении выплат по жилищному кредиту на срок до полугода. Впервые это предложение прозвучало в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в феврале этого года.

Воспользоваться "каникулами" можно только по одному ипотечному договору, величина кредита не может превышать 15 млн рублей и в залоге должно быть единственное жилье. Запросить "каникулы" можно только в трудной жизненной ситуации - это регистрация безработным, инвалидность (в том числе и у члена семьи заемщика), временная нетрудоспособность, снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, а также рождение/усыновление детей. Каждое из этих обстоятельств придется подтверждать документально.