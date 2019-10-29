За что бизнесу придется платить налог по кадастровой стоимости

29 октября. FINMARKET.RU - Минфин России подготовил проект изменений в одобренные всего месяц назад новые правила взимания налогов с имущества компаний. Они должны ограничить список объектов недвижимости, с которыхбудет рассчитываться по кадастровой стоимости. В принятых ранее поправках в Налоговый кодекс бизнес и юристы увидели риски непредсказуемого роста налоговой нагрузки, пишут "Ведомости"

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В конце сентября президент подписал поправки в Налоговый кодекс, обязывающие рассчитывать налог по кадастровой стоимости с "иных объектов", по которым такой налог уже платит население. Таким образом, перечень стал открытым.

Минфин объяснял, что идеи взимать налог со всей недвижимости организаций по кадастровой стоимости не было. Смысл нормы - если налог начеловека рассчитывался по кадастровой стоимости, то при передаче этого имуществаэтот принцип не меняется, говорил замминистра финансов Илья Трунин.

Но бизнес беспокоило не столько появление в перечне новых объектов, сколько то, что он становится открытым и налог по кадастровой стоимости будет рассчитываться и с промышленных объектов.

Теперь министерство опубликовало новые поправки в Налоговый кодекс. Законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог, рассчитанный по кадастровой стоимости. Это жилые помещения, недостроенные объекты, гаражи, а также жилые и хозяйственные строения на участках, предназначенных для личных целей.

Но проблема решена не до конца, предупреждает управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик: осталась возможность взимать налог на имущество по кадастровой стоимости с недостроенных объектов. Сейчас с таких объектов налог не выплачивается, по новым же поправкам придется это делать, если регионы внесут такие же изменения в свои законы, предупреждает Пивоварчик. Это может коснуться компаний, которые строят недвижимость в кредит, а обеспечением на старте выступает земельный участок, рассуждает эксперт. Если компания еще раз обратится за кредитом, банк может попросить в обеспечение еще и недостроенное здание, в таком случае компании придется поставить "недострой" на кадастровый учет и платить с этого момента налог. Еще один случай - если компания решит продать недострой, покупателю придется платить с него налог, говорит Пивоварчик.