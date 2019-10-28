В России разрешат строить жилье ближе к аэропортам

28 октября. FINMARKET.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра., пишут "Ведомости"

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограниченожилья.

До лета 2017 г. приаэродромной территорией были земли вокруг аэродрома в радиусе 30 км, строить здесь можно было только с разрешения Росавиации и при наличии заключения Роспотребнадзора о допустимом уровне авиашумов.

Летом 2017 г. губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Дмитрий Козак (тогда курировал строительство) пролоббировали поправки об изменении порядка установления приаэродромной территории. По новому порядку вседолжны в течение года заново рассчитать приаэродромные территории, согласовать их в региональных администрациях и утвердить в Росавиации. Однако спустя более чем 2 года после принятия закона, новые территории не установил почти ни один крупный аэропорт страны, в том числе не имеют их московские аэропорты.

Как директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин, аэропорты рассчитали территории с учетом санитарных норм по допустимому уровню шумового воздействия - они "получились большими, что не устроило строительную отрасль и региональные власти.

По словам топ-менеджера одного из московских аэропортов, чтобы обеспечить застройку вокруг аэропортов надо только изменить санитарные нормы по расчету шумового воздействия, а это всего лишь один приказ Роспотребнадзора, и эта тема всплывала на совещаниях. Но главный санитарный врач России Анна Попова отказывалась это делать без прямого указания, ссылаясь на то, что для изменения норм нужно проводить научные исследования, говорят топ-менеджеры двух аэропортов.

Как раз такое указание и поступило после совещания у Медведева. На исполнение поручения премьер-министр дал всего 10 дней, они истекли в пятницу, 25 октября. Роспотребнадзор задание выполнил. 24 октября служба опубликовала для общественного обсуждения проект приказа об оценке авиационного шума. Она должна производиться только по эквивалентному уровню, говорится в документе. На обсуждение проекта отводится всего 7 дней.

При отказе от оценки по максимальному уровню шума приаэродромные территории московских аэропортов сокращаются в несколько раз.