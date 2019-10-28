Треть семей с детьми недополучают льготы

28 октября. FINMARKET.RU - Согласно мониторингу Общественной палаты России, проведенному с 13 августа по 14 октября 2019 года, более 35% семей с детьми не получают положенные им социальные меры поддержки, потому что просто о них не знают, пишут "Известия". О положенных детям из многодетных семей подарках к праздникам не знают 72% респондентов, относящихся к этой категории населения. Осведомлённость проявили лишь 25% опрошенных. Остальные, как правило, не успевают собрать необходимые документы.

По закону раз в месяц многодетныемогут бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возмещение стоимости своего досуга. Кроме того, у них есть право на посещение бассейнов и спорткомплексов или раз в месяц получить выплату за поход в театр. Пользуются такой возможностью 35% многодетных семей. 65% о ней не слышали.

В Министерстве труда и социальной защиты "Известиям" сообщили, что получение льгот и выплат - услуга, которая предоставляется по заявлению получателя. "Можно предположить, что часть граждан, имеющих права на социальную поддержку, не получает все положенные выплаты и. Например, семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление", - сообщили в пресс-службе Минтруда.

До сельской местности льготы вообще почти не доходят. Например, транспортное средство или деньги на его приобретение получил лишь 1% респондентов. Большинство о таком преимуществе даже не подозревают - 60%, а еще 14% сообщили, что в их регионе такая субсидия не предусмотрена.

Печально обстоят дела и с информацией о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество. Больше половины опрошенных (58%) многодетных жителей села о ней не слышали, а 14% не могут ею воспользоваться в своем субъекте Федерации.

Закрывает топ-5 самых "неизвестных" мер господдержки в области семейной политики пособие для детей родителей-инвалидов. О нем не знают 53% таких семей. Из числа опрошенных такой возможностью пользуются лишь 18%.

В Министерстве труда "Известиям" сообщили, что до льготников информация доводится через официальные сайты, соцсети, информационные стенды, буклеты и СМИ.