Для черных кредиторов готовится уголовная ответственность

28 октября. FINMARKET.RU - Нелегальноеграждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс, сообщает "Коммерсант" . Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев в пятницу сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовнуюдля нелегальных кредиторов. Законопроект предусматривает введение нового состава преступления — «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и деятельности по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой». Выдавать займы и кредиты гражданам могут лишь организации, регулируемые ЦБ и состоящие в определенных реестрах (банки, МФО, ломбарды. КПК и др.).

По словам Журавлева, за такие правонарушения предлагается установить штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы за период от двух до четырех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Также предусматривается возможность конфискации имущества.

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов предусмотрено лишь наложение штрафа по ст. 14.56 КоАП: для должностных лиц в размере 20–50 тыс. руб., для юрлиц — 200–500 тыс. руб.

В целях исключения привлечения к уголовной ответственности при незначительной общественной опасности совершенного правонарушения, предусмотренные проектом меры будут действовать только при выдаче потребзаймов в крупном размере — от 2,25 млн руб., а также если нелегальный кредитор ранее уже подвергался административному наказанию за подобное правонарушение. По данным ЦБ, в первом полугодии 2019 года выявлено более 1 тыс. нелегальных кредиторов. В отношении них принято 613 мер реагирования, возбуждено 10 уголовных дел. По информации Генпрокуратуры также возбуждено 289 административных дел за подобные правонарушения.