Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть

28 октября. FINMARKET.RU - Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года, таким образом традиционной осенней ротации может не быть: пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме, поясняет один из них. Второй подтверждает, что "плановых отставок осенью пока не планируется", и напоминает о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 г. врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко. С декабря по февраль в городе были огромные проблемы с уборкой снега, сотни людей пострадали из-за гололеда, а в соцсетях даже появился мем "лопата Беглова".

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил "Ведомостям" о резком сокращении "медового месяца", когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: "Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно еслипришли осенью".если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября - начале декабря, говорит один из собеседников.

Между тем на прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 г. планируются выборы, говорят два человека, близких к Кремлю. Решение об этом было принято на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены и т. п. Впервые при Кириенко такой аудит провели в 2018 г., но это было уже после осенней серии отставок, в ходе которой сменились губернаторы в девяти регионах, а кадровые решения по итогам той проверки были приняты весной 2019 г. "В ряде регионов начался аудит, отставки если и будут, то по его итогам - а это не раньше конца ноября - начала декабря. Большая часть отставок будет весной", - говорит один из собеседников.

Объяснение переноса отставок подготовкой к зиме в целом выглядит притянутым за уши, раньше это никогда не останавливало, говорит президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов: "Исходя из этой логики губернаторов нельзя увольнять летом из-за формирования бюджета, а весной - из-за посевных работ. Видимо, решения не созрели - отчасти в силу концентрации на внешней политике, отчасти из-за тревожности госаппарата по поводу сверхвысокой ротации: с 2017 г. сменилось 50 глав регионов".