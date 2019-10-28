Пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

28 октября. FINMARKET.RU - На прошлой неделе стали известны параметры нового инструмента, который, как считают его разработчики, позволит гражданам самим или при помощи работодателей накопить на вторую негосударственную пенсию. В частности, источники "Известий" рассказали о том, как россиян планируют стимулировать подключаться к Гарантированному пенсионному плану (ГПП) через налоговые. Так, если гражданин будет ежемесячно отчислять на вторую пенсию до 6% от зарплаты, то с этого взноса он сможет получить налоговый вычет (13%). Кроме того, власти обещают освободить от НДФЛ пенсионные и досрочные выплаты. А работодатели, которые начнут перечислять взносы по ГПП за своих сотрудников, смогут отнести понесенные расходы на себестоимость и таким образом получить льготу по налогу на прибыль.

Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на все эти стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников "Известий", близкий к разработке документа. Второй источник уточнил, что фактически можно говорить не о выпадающих доходах, а об их перераспределении между разными статьями. Свое утверждение он аргументировал тем, что бюджет компенсирует эти расходы за счет того, что средства будут инвестированы в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Также повышение доходов граждан в будущем будет стимулировать спрос.

Но оправдаются ли надежды авторов ГПП на то, что в систему притекут достаточные средства? Как рассчитали эксперты НРА, если основываться на оценке Минфина, ведомство надеется на ежегодный приток в систему до 360 млрд рублей. В своих расчетах специалисты агентства учитывали также потенциальную численность участников (с зарплатой от 45 тыс. рублей и выше) и ожидаемый взнос (максимально 6% для получения льгот).

"Выпадающие доходы бюджета в 10 млрд рублей - это, можно считать, некая "плата" за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года", - пояснил "Известиям" директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин. Экономия бюджета на пенсионном моратории уже составила 2 трлн рублей. В этом году мера продлена до 2022 года включительно.

Однако эксперты, опрошенные "Известиями", пока сомневаются, что ГПП в состоянии привлечь большой объем средств граждан.

"Поскольку разработчики рассчитывают на новых участников, в условиях низкого уровня доходов это нереально и было бы экономической аномалией", - считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах тоже полагает, что стимулы для подключения к ГПП пока довольно слабы, поэтому люди, у которых достаточно свободных средств, предпочтут ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Сомневается эксперт и в том, что Гарантированный пенсионный план будет интересен для работодателей.