В России составят рейтинг "умных" городов

25 октября. FINMARKET.RU - Минстрой России намерен доработать проект "Умный город". Об этом рассказал замминистра Максим Егоров на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Нижнем Новгороде.

"Города уже твердо встали на путь цифровизации. Появились "умные" светофоры, есть программа безопасных шлагбаумов, лифтов, платформы вовлечения граждан в городские процессы, но мы еще не всегда одинаково понимаем, что такое "умный" город. Минстрой в прошлом году разработал концепцию и стандарт таких городов. Сейчас мы будем дорабатывать эти направления и вводить более подробный понятийный ряд", - отметил Егоров.

Для понимания степени проникновения цифровых технологий в российскиеразрабатывается специальный индекс - "IQ городов". Его созданием по заказу Минстроя России занимается Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, пишет "Российская газета"

"Мы проанализировали зарубежные и отечественные рейтинги, международные стандарты в этой области и выделили наиболее значимые компоненты. В результате была сформирована база из более чем 700 показателей, характеризующих различные аспекты развития "умных" городов", - сказал "РГ" руководитель направления технического консалтинга ЦК НТИ МГУ Егор Шитов.

По его словам, в этом году МГУ измерит IQ не менее чем 170 городов России. Предполагается, что в каждом из них будут оцениваться 10 направлений: ЖКХ, экология, связь, безопасность, транспорт, управление и другие. В ходе исследования планируется проанализировать наличие или отсутствие отдельных цифровых решений в городе и качество их функционирования.

Как говорил ранее глава Минстроя Владимир Якушев, после того, как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс качества городской среды.

В 2018 году при Минстрое была создана рабочая группа по реализации проекта "Умный город". Ее ключевая задача - формирование системного и комплексного подхода к развитию "умных городов", а также разработка механизмов внедрения "умных" решений в городскую инфраструктуру и создание тиражируемых "коробочных" решений модернизации городской инфраструктуры и комплексному внедрению энергоэффективных технологий.