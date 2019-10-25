Российский экологический оператор поможет мусорной реформе

25 октября. FINMARKET.RU - Набсовет Российского экологического оператора (РЭО) на следующей неделе рассмотрит 11 способов поддержатьпереработки и утилизации коммунальных отходов. Об этом, как пишут "Ведомости" , рассказала заместитель гендиректора компании Румяна Свистунова, но все не назвала.

По словам Свистуновой, РЭО сможет входить в капитал компаний, выкупать облигации концессионера с купоном 5%. РЭО также намерен компенсировать до 25% капвложений в создание объектов переработки и утилизации. Однако на полигоны этане распространяется, подчеркнула она. Банк выдает мусорщикам льготные кредиты, а РЭО доплачивает им до ключевой ставки - для бизнеса, посчитала Свистунова, деньги будут стоить порядка 4% годовых.

Льготным может быть и лизинг, например мусоровозов и контейнеров, и аренда оборудования. РЭО купит оборудование и отдаст в аренду так, чтобы платеж по ней покрывал амортизацию, страховку, налоги и 1% прибыли РЭО, уточнила Свистунова.

Проекты смогут получить гарантии РЭО: для этого будет создан гарантийный фонд, он должен заработать до конца 2019 г., рассчитывает Свистунова. РЭО также бесплатно будет структурировать и упаковывать проекты - от бизнес-идей до готовых проектов.

Как уточнила Свистунова, эти меры поддержал премьер Дмитрий Медведев, согласовал экспертный комитет - Минприроды, Минпромторг и Минстрой.

Сейчас в России образуется около 70 млн т бытового мусора, из которых перерабатывается только 5 млн т, остальное отправляется на полигоны, часто незаконные. К 2024 г. доля переработанных бытовых отходов должна увеличиться до 36% и должны быть построены новые мощности для переработки 37,1 млн т отходов, говорится в национальном проекте "Экология". Для реформы, согласно нацпроекту, нужно привлечь 180 млрд руб. частных денег за 6 лет. Отобрать первые 20 проектов для софинансирования гендиректор РЭО Денис Буцаев обещал к июлю, а до конца года - 100. Пока отбор не начался, его можно будет провести, как только будут одобрены меры поддержки, сказала Свистунова. РЭО рассмотрел 317 заявок, предварительно отобрал 54 и до конца года будет отобрано не менее 20, рассчитывает она.