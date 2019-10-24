Почему дорожает строительство московского метро

24 октября. FINMARKET.RU -с 2011 по 2024 г. может обойтись бюджету Москвы более чем в 2 трлн руб., следует из Адресной инвестиционной программы (АИП). Документ описывает расходы бюджета на различные объекты за 3 года, изменения в него вносятся ежегодно.

В 2020-2022 гг. на строительство метро город направит 700 млрд руб. - годом ранее план был на 546 млрд (+28%). С 2011 г. по начало 2019 г.вложила в развитие метро около 855 млрд руб. (данные АИП). До конца года будет освоено еще 176 млрд руб., к 2023 г. остаток лимита бюджетных обязательств составит 331 млрд руб., пишут "Ведомости"

Программа строительства метро, начатая командой Сергея Собянина в 2011 г., предполагала увеличение протяженности московского метро в полтора раза (строительство более 150 км новых линий и 78 станций к концу 2020 г.). Это должно было снизить нагрузку на действующую сеть и обеспечить шаговую доступность для 93% жителей города. Чиновники уверяли, что стоимость строительства метро сокращена по сравнению с лужковским периодом на 25-30%, а сроки строительства - вдвое.

При утверждении программы метро в 2012 г. ее стоимость оценивалась в 900 млрд руб. Ее несколько раз пересматривали, и в АИП на 2015-2018 гг. она стоила 1,3 трлн руб., теперь - в 2,2 раза больше, чем вначале. Удорожание в основном связано с тем, что программа сильно расширилась, объясняет сотрудник стройкомплекса. Однако подорожали и те объекты, которые уже строятся. Удорожание представитель департамента строительства объясняет увеличением зарплаты рабочих, покупкой высокотехнологичного импортного оборудования, ростом затрат на подготовку территорий и технологическое присоединение, повышением ставки НДС.

на строительство метро могут увеличиться и из-за недостаточно проработанной проектной документации, сказали "Ведомостям" несколько городских подрядчиков: процессы строительства и проектирования могут идти параллельно.

Расходятся с заявленными и сроки и ввода метро.