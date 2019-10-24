До конца года фонды по достройке проблемных домов появятся в 32 регионах

24 октября. FINMARKET.RU - До конца года в 32 регионах, где много недостроенного жилья, появятся своипо достройке объектов, брошенных обанкротившимися компаниями. Всего таких регионов 75, сообщил "Российской газете" глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав обманутых дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, за август - октябрь создано 20 фондов в приоритетных регионах и зарегистрирован один фонд в субъекте РФ, не входящем в число приоритетных. По ним финансирование достройки запланировано на следующий год. До конца года ожидается появление еще не менее 11 региональных фондов.

По данным Единого реестра проблемных объектов, в 75 субъектах страны - более 3,2 тысячи долгостроев. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году правительство выделило федеральному Фонду защиты прав дольщиков, созданному в октябре 2017 года, 16 миллиардов рублей на те регионы, где проблема стоит более остро. В конце июня 2019 года регионы получили возможность создавать свои фонды для достройки проблемных объектов. Они должны стать дополнительным инструментом помощи обманутым дольщикам. Фонды создаются в форме некоммерческих организаций и наделяются полномочиями нового застройщика. В числе регионов, которые первыми создали такие фонды, - Орловская, Ленинградская, Саратовская и Липецкая области, Ставропольский край.

В федеральном Фонде защиты прав дольщиков рассказали, что на днях заключены первые соглашения о софинансировании завершения строительства ряда проблемных домов с руководством Пензенской и Ивановской областей, Красноярского и Ставропольского краев. Соглашение дает возможность региону стать одним из первых, кто может начать решать вопросы дольщиков с привлечением средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.

Таким образом, официально началось распределение выделенных 16 миллиардов на достройку заброшенных домов в регионах, сказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. "Понятно, что и субъекты готовы участвовать в софинансировании, но главное, денег хватило на все приоритетные на этот год субъекты, - сказал он. - Поэтому все зависит от глав регионов, насколько оперативно они включатся в работу и заключат соглашение с федеральным Фондом".

Фонд защиты прав дольщиков со своей стороны оказывает поддержку и консультирует власти субъектов по вопросу создания и регистрации фондов субъектов.

"На сегодня от застройщиков на счет компенсационного фонда поступило 36,5 млрд рублей", - сообщил федеральный Фонд защиты прав дольщиков.

На преодоление ситуации с обманутыми дольщиками правительство в 2020 году выделит еще 21 миллиард рублей из федерального бюджета, заявил вице-премьер Виталий Мутко на открытии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Нижнем Новгороде.