.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
24 октября 2019 года 11:19
Сбербанк опровергает информацию о новой утечке данных клиентов
|0
Сергей Савостьянов/ТАСС
24 октября. FINMARKET.RU - Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу". "В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было", - сообщили в кредитной организации. Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами в субботу, 4 октября, выявила сотрудника банка 1991 года рождения (руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка), который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях. Между тем СМИ сообщили о появлении новой информации о заемщиках Сбербанка. В частности, "Известия" пишут, что обнаружили в Сети объявление о продаже базы данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. И газета убедилась в подлинности его тестового фрагмента через "Сбербанк Онлайн". Эксперты по кибербезопасности подтвердили "Известиям" достоверность данных и сказали, что это новая база, а не та, что утекла в начале октября. Ранее в октябре СМИ сообщили об утечке данных о 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Глава финансовой организации Герман Греф тогда признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже - о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.