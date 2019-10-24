Сбербанк опровергает информацию о новой утечке данных клиентов

24 октября. FINMARKET.RU -России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было", - сообщили в кредитной организации.

Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами в субботу, 4 октября, выявила сотрудника банка 1991 года рождения (руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка), который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.

Между тем СМИ сообщили о появлении новой информации о заемщиках Сбербанка.

В частности, "Известия" пишут, что обнаружили в Сети объявление о продаже базы данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. И газета убедилась в подлинности его тестового фрагмента через "Сбербанк Онлайн".

Эксперты по кибербезопасности подтвердили "Известиям" достоверность данных и сказали, что это новая, а не та, что утекла в начале октября.

Ранее в октябре СМИ сообщили об утечке данных о 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Глава финансовой организации Герман Греф тогда признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже - о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.