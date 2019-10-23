Лекарства подорожают из-за внедрения системы маркировки

23 октября. FINMARKET.RU - В результате внедрения системы маркировки среднее удорожание стоимости одной упаковки составит 2 рубля, пишет в своей статье в "Российской газете" первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев. Однако для дешевых препаратов это удорожание может оказаться существенно больше, поскольку качество их упаковки низкое, скорость их маркировки выше, а значит, неминуемо увеличится брак и себестоимость продукции. "Конечно, повышение цен ни в коем случае не коснется лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но те дешевые, которые не входят в этот перечень, могут или резко подорожать, или вообще исчезнуть ввиду их низкой рентабельности", - отмечает Исаев в своей статье.

Исаев напомнил, что с 1 января 2020 годалекарственных препаратов станет обязательной. Она должна способствовать устранению подделок и контрафактной продукции, а также предотвращать вторичное появление лекарств на рынке. В связи с этим в Госдуме недавно состоялись парламентские слушания по внедрению системы маркировки лекарственных средств. Сейчас в России действуют более тысячи предприятий, выпускающих лекарства, около 2,5 тысячи дистрибьюторов, 35 тысяч аптек и медицинских учреждений. Из них только 15% организаций зарегистрировались в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

Исаев обозначил еще одну значимую проблему - частое изменение нормативных документов и технических заданий, касающихся системы маркировки. Это волнует в первую очередь фармпроизводителей, которым приходится каждый раз перестраиваться.

"Для устранения данных проблем нами, во-первых, готовится поправка в закон о маркировке, устанавливающая переходный период до 1 июля 2020 года, в течение которого все производители, аптеки и медицинские учреждения смогут плавно войти в новую систему: в течение полугода никакие санкции в отношении них применяться не будут. Во-вторых, мы предложили правительству подвести итоги эксперимента по маркировке не 1 февраля 2020 года, а 1 ноября 2019 года. В-третьих, мы рекомендовали провести полномасштабное тестирование системы мониторинга движения лекарственных препаратов до 1 декабря текущего года и представить к этому же времени развернутую информацию о готовности участников рынка. В-четвертых, мы попросили к 1 декабря окончательно утвердить все нормативные и технические документы по маркировке. В-пятых, мы намерены запросить у правительства информацию о том, какие действия оно предполагает принять, чтобы не допустить существенного удорожания или исчезновения с рынка дешевых лекарств". - говорится в статье первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Исаев выразил надежду, что эти меры позволят обеспечить безболезненный переход к маркировке лекарственных препаратов и улучшат лекарственное обеспечение граждан нашей страны.