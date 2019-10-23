ЦБ РФ и Минфин договорились о создании системы гарантий в страховании жизни

23 октября. FINMARKET.RU - Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни, которая будет строиться на тех же принципах, что и система страхования депозитов и пенсионных накоплений, сообщил регулятор после обсуждения инициативы с Минфином.

Планируется, что случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни будут исполнены за счет гарантийного фонда в пределах 1,4 млн рублей. Отчисления в фонд будут формироваться из взносов страховых компаний. При этом, как и в случае со страхованием депозитов, гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется.

"Администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов. Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что целиком поддерживает инициативу регулятора.

Как отмечается в сообщении регулятора, "введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь".

Рынок страхования жизни в этом году заметно просел после бурного роста в последние три года. В 2016 году этот сегмент страхования показал прирост премий на уровне 66,3%, по итогам 2017 года прирост премий страховщиков жизни составил 53,7%, за 2018 год - 36,5% (данные ЦБ РФ). Однако после введения профстандартов Всероссийского союза страховщиков и требований ЦБ к операциям по продажам полисов страхования жизни текущий год для страховщиков жизни начался с падения сборов. По данным ЦБ, в январе-июне этого года объем премий на российском рынке страхования жизни сократился на 10,7%, до 183,7 млрд рублей.

Мнение ЦБ о необходимости повышения доверия разделяет и Всероссийский союз страховщиков.

"Введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании", - заявил "Интерфаксу" президент союза Игорь Юргенс.

Что касается страховых компаний, то, по мнению одного из представителей крупной страховой группы, создание системы гарантирования "станет настоящим подарком для страховщиков жизни". Собеседник "Интерфакса" сообщил, что недавно в Банке России состоялась встреча с компаниями, располагающими самыми большими объемами сформированных страховых резервов.

"На ней страховщикам было предложено обсудить параметры будущей системы гарантирования, при которой взнос в гарантийный фонд будет исчисляться в процентном отношении от объема сформированных резервов. Нормы отчисления, которые обсуждались на встрече, будут посильными", - сказал собеседник агентства.

Другой участник совещания в ЦБ рассказал агентству, что подробности формирования системы не обсуждались, но в качестве примера приводилась норма отчислений в размере 0,025% от сформированных по договорам жизни страховых резервов.

По данным регулятора, на конец июня 2019 года общий размер страховых резервов по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые, составил 983,5 млрд рублей. Следовательно, размер гарантийного фонда в случае его создания в прошлом году мог бы составить чуть меньше 250 млн рублей. Лидерами по размеру страховых резервов по операциям страхования жизни по итогам прошлого года оказались "Сбербанкжизни" (объем резервов - 315,8 млрд рублей), "Капитал лайф страхование жизни" (115,7 млрд рублей), "АльфаСтрахование-жизнь" (110,3 млрд рублей), "ВТБ страхование жизни" (62,1 млрд рублей), "СОГАЗ жизнь" (40,8 млрд рублей).

Глава страховой группы "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов оценил идею создания фонда как привлекательную. Также эту инициативу поддерживает гендиректор компании "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко.

Однако, по мнению другого источника на рынке страхования жизни, создание системы гарантирования в добровольных видах страхования является излишним. По его словам, наличие страховых резервов у компаний должно обеспечивать выплаты клиентам. Дополнительные отчисления в фонд в ситуации падения рынка страхования жизни могут стать чувствительными для компаний.

ЦБ РФ в своем сообщении обещает привлечь к обсуждению новой концепции экспертное сообщество. Создание системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года.