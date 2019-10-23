Микрофинансисты расширяют круг своих инвесторов

23 октября. FINMARKET.RU - Микрофинансисты пытаются избежать введения жестких требований к инвестированию средств граждан в микрофинансовые компании (МФК). СРО "МФО "МиР"" направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с поправками к закону "О рынке ценных бумаг". В нем предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам вложения в МФК через покупку их облигаций и размещение вкладов после прохождения тестирования на понимание рисков с установлением минимальной суммы сделки, пишет "Коммерсант". "В силу особого регулирования и ограниченного перечня инвестиционных инструментов МФК для инвестиционной работы с ними не требуется таких знаний, как для инвестирования на фондовом рынке или работы с кредитными организациями",- считают авторы письма. Предполагается, что тестирование могут проводить как МФК или СРО МФО. Вместе с тем, по мнению СРО, целесообразно ввести категорию инвесторов, имеющих опыт инвестиций в МФК, и разрешить им вложения средств без прохождения тестирования и ограничений по сумме.

В сентябре ЦБ в новой версии законопроекта о квалификации инвесторов предложил существенно ограничить вложения граждан в МФК, разрешив покупать их облигации и размещать вклады только квалифицированным инвесторам. Сейчас этот статус может получить инвестор с активами 6 млн руб., законопроект предполагает увеличение порога до 10 млн руб.

По словам председателя совета СРО "МиР" Эльмана Мехтиева, "у микрофинансистов уже сложилась достаточно цельная категория инвесторов, и, как правило, это достаточно опытные игроки, знакомые со спецификой работы компаний, регулированием и способные самостоятельно оценить соотношение риска к доходности".

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что для неквалифицированных инвесторов должны быть установлены достаточно жесткие ограничения при вложении в МФК вне зависимости от того, имели ли граждане ранее такой опыт или нет.