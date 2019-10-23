Снятие наличных в магазинах становится востребованным

23 октября. FINMARKET.RU - До конца года Сбербанк оборудует 3 тыс. магазинов для снятия наличных на кассах в 76 регионах России, рассказал "Известиям" первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Он добавил, что сейчас сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка и доступен для держателей карт более чем в 2,3 тыс. торговых точек.

В Промсвязьбанке газете сообщили, что пилотный проект по снятию наличных вместе с покупкой планируют запустить в ноябре, а в банке "Открытие" добавили, что услуга будет доступна со следующего года. Сервис тестируется Россельхозбанком начиная с апреля 2019-го, в сентябре такую возможность запустил Альфа-банк, а в октябре - Райффайзенбанк.

Российские банки стали масштабировать услугу по снятию наличных на кассах магазинов летом 2019-го. В большинстве кредитных организаций условия схожи: клиенту необходимо сделать покупку, а снять он может от 100 до 5 тыс. рублей за один раз.

Таким образом, больше половины из топ-10 российских банков запустят сервис в 2020-м году.

Более мелкие кредитные организации также заинтересованы в развитии услуги - например, Ак Барс Банк внедряет ее в Татарстане, рассказали в банке. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас технология работает в 22 населенных пунктах, всего проведено операций на сумму более 10 млн рублей. Банк "Возрождение" позволяет снятьв торговой сети Billa. Аналогичный сервис по обналичиванию денег, только не на кассах, а в почтовых отделениях, предлагает Почта Банк: такая услуга уже действует в 38 тыс. офисов по всей стране, рассказали "Известиям" в кредитной организации.

Впервые о своей заинтересованности в этой услуге заявила и торговая сеть "Магнит": в ее пресс-службе газете сообщили, что планируют протестировать технологию, чтобы оценить ее влияние на бизнес-процессы и покупательский отклик. Услуга повысит лояльность клиентов, ожидают в "Магните". На данный момент Billa - единственный крупный ритейлер, который предлагает подобную услугу уже в 170 магазинах по всей России. Там деньги могут снять держатели карт 12 банков с платежной системой MasterСard, рассказали "Известиям" в пресс-службе финансовой корпорации. Сервис также будет запущен в сети магазинов ВкусВилл, рассказали "Известиям" в Visa. Ранее в X5 Retail Group заявляли, что запуск сервиса возможен в сети магазинов "Пятерочка", но информацией о сроках не поделились.

Выдача небольшой суммы наличных одновременно с покупкой товара или услуги поможет сформировать привычку людей пользоваться пластиковыми картами, сказали "Известиям" в Банке России. В пресс-службе добавили, что в итоге сервис будет содействовать росту финансовой доступности, в том числе в сельских и малых населенных пунктах, где отсутствуют подразделения финансовых организаций, а до ближайшего банкомата ехать далеко. Важное условие предоставления такого сервиса - наличие в поселении доступа к интернету, без которого невозможен приём карт в оплату за товары или услуги, подчеркнули в ЦБ.