Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется

Прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год пока не будет пересматриваться, несмотря на высокий результат 3-го квартала. Квартальные данные по доходам волатильны, отметил Орешкин

22 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития пока не пересматривает прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год, несмотря на высокий результат 3-го квартала: на коротком отрезке данные волатильны, заявил глава ведомства Максим Орешкин журналистам на полях форума "Открытые инновации".

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ за 3-й квартал 2019 года составил 3% в годовом сравнении после снижения на 0,1% во 2-м квартале и падения на 2,5% в 1-м квартале, сообщил на прошлой неделе Росстат. В целом за январь-сентябрь реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,2% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года. Прогноз Минэкономразвития по этому показателю на 2019 г. предусматривает символический рост в 0,1%.

"Пока мы не видим причин менять прогнозы на 2019 год, квартальные показатели всегда носят волатильный характер. Мы пока придерживаемся тех цифр, которые у нас заложены", - сказал Орешкин.

Росстат в апреле перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, публикация этих данных теперь происходит раз в квартал, а не ежемесячно. По новой методологии в 2018 году прекратилась тенденция снижения реальных доходов населения (символический рост составил 0,1%), которая фиксировалась в 2014-2017 годах.

Минэкономразвития в конце августа понизило официальный прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2019 год до 0,1% с 1%.

Орешкин в разговоре с журналистами отметил продолжение снижения годовой инфляции. Так, по данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была на отметке 3,8% в конце декабря 2018 года, после этого все время превышала ее, достигнув максимума в 5,3% в марте, но затем начала снижаться.

"Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, видим, что идет гораздо ниже (ожиданий инфляция) на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования", - сказал Орешкин. "Мы точно видим, по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза", - отметил министр.

В конце августа Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8% (в базовом варианте, который закладывается в бюджет). Правда, после этого Минэкономразвития подготовило целевой сценарий прогноза, в котором инфляцию на 2020 год прописало на уровне 4,0%, отметив, что в нем "предполагается более значительное смягчение денежно-кредитной политики (чем в базовом)".

При этом в начале сентября министерство в своем обзоре "Картина инфляции" уже допустило, что инфляция по итогам 2019 года может быть ниже и нового прогноза и составить 3,6-3,8%, а в начале октября Минэкономразвития сделало еще более радикальный прогноз, понизив ожидания на 2019 год до 3,2%.

ЦБ РФ в начале сентября более осторожно понизил прогноз инфляции в России по итогам 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%, сохранив прогноз в 4% на 2020 год. После того, как годовая инфляция на начало октября опустилась ниже целевого уровня в 4,0%, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ еще раз может понизить прогноз по инфляции на 2019 год. По ее словам, Банк России в виде исключения планирует 25 октября 2019 года по итогам заседания совета директоров по ставке опубликовать уточненный прогноз основных макроэкономических показателей, хотя это заседание не будет опорным.

При этом Набиуллина отметила, что "фактическая инфляция и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше". На прошлой неделе она высказалась еще более определенно, заявив, что ситуация с инфляцией позволяет ЦБ более решительно, чем ранее предполагалось, смягчать ДКП.