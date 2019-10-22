Что придет на смену налогу на вмененный доход

22 октября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) рассматривает альтернативы одному из самых популярных у бизнеса налоговых режимов - единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), который будет отменен в 2021 году. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Сатин, пишет "Российская газета"

ЕНВД вводился почти 20 лет назад, когда требовалось вывести из тени те виды деятельности, которые не поддавались контролю. За это время ЕНВД успел стать вторым по востребованности спецрежимом после упрощенной системы налогообложения (УСН). Сейчас им пользуются 200 тысяч юридических лиц и около 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Однако, отмечают в, спецрежим часто используется для ухода от налогов.

По словам Сатина, когда почти все компании и индивидуальные предприниматели перешли на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, стало понятно, что некоторые игроки с миллиардными оборотами применяют единыйна вмененный доход для уплаты минимального налога.

В правительстве считают, что продлевать действие "вмененки" после 2021 года не нужно. Это мнение разделяют и в Госдуме.

Взамен предпринимателям предлагается перейти на другие спецрежимы. Первый - это патентная система, которая позволяет выплачивать вместо традиционных налогов проценты от потенциально возможного годового дохода. Сейчас, по данным ФНС, ее уже применяют 325 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Но у патента есть один недостаток - предприниматели не могут уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов, признают в ФНС и обещают, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.

Еще один специальный налоговый режим, который может быть востребован после отмены ЕНВД, - налог на профессиональный доход.

Результатом прекращения использования "вмененки" должно стать то, что бизнес, который сейчас использует единый налог на вмененный доход, чтобы уменьшить налоговые платежи в бюджет, будет вносить их в полном объеме.

Для малых же предприятий с небольшими оборотами налоговая нагрузка в результате перехода на другие режимы не вырастет.