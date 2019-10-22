Поставщики гречки ожидают роста цен на 20-25%

22 октября. FINMARKET.RU - Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, пишут "Ведомости", ссылаясь на информацию сотрудников пяти крупных розничных сетей. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 г., подтверждают представители "Ашана" и "Ленты": речь идет о росте на 20–25%. До этого повышений не было с 2017 г. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор" Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг.

Причина – рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрюна гречневую крупу выросли в 2 раза, на гречиху – в 3 раза, объясняет директор торговой компании этого агрохолдинга "Ангстрем трейдинг" Леонид Васильев.

В предыдущие два года цены на гречку снижались, а аграрии стали снижать площади под эту культуру. В итоге на оптовом рынке образовался дефицит предложения, плюс поставщики гречихи придерживают ее в ожидании роста цен, отмечают эксперты "Ведомостей".

В 2017 г. из-за роста цены аграрии расширили посевные площади под гречихой на 42% до 1,7 млн га, а урожай вырос до рекордных 1,5 млн т. Это привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен. В 2018 г. площади под гречихой уменьшились до 1,04 млн га, а валовой сбор – до 930 000 т, но тогда роста цен не произошло, поскольку были большие переходящие остатки, а рост оптовой цены ритейл и производители приняли на себя. В 2019 г. посевные площади оказались еще меньше – 806 000 га, прогноз по урожаю – около 800 000 т. Это минимум за последние пять лет.

Впрочем, урожая будет достаточно для внутреннего потребления, дефицита крупы не ожидается. Но сформируется экономически обоснованная цена, которая позволит производителям вернуться в пределы рентабельности, пишут "Ведомости".

Розничная цена на гречку с начала года выросла пока на 6,4% до 51 руб./кг.