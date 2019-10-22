Продуктовое эмбарго преуспело только в трех товарных группах

22 октября. FINMARKET.RU - Продуктовое, введенное Россией в 2014 г., за пять лет привело к успешному импортозамещению только в трех товарных группах. Политика контрсанкций обходится потребителям в 445 млрд руб. в год – 3000 руб. с человека, пишут "Ведомости", приводя данные экономистов Натальи Волчковой и Полины Кузнецовой, представленные ими в работе "Сколько стоят контрсанкции: анализ благосостояния". Статья, опубликованная в журнале Новой экономической ассоциации, базируется на данных Росстата, "Евромонитора" и UN Comtrade за 2013–2018 гг. по 15 антисанкционным продуктовым позициям.

К удачным примерам продуктового импортозамещения авторы исследования отнесли помидоры, свинину, мясо птицы: растущее внутреннее производство этих товаров действительно позволило обеспечить снижение цен ниже уровня 2013 г. с соответствующим ростом потребления. С оговоркой в эту группу авторы относят говядину, но уровень ее потребления и цены на нее еще не достигли предсанкционного уровня.

Остальные 11 продуктовых позиций разбиты на две группы. В одной импортозамещения не случилось совсем: реальные цены на товары выросли, потребление резко снизилось. В эту группу вошли фрукты, рыба и морепродукты,мясопереработки и сгущенное молоко. Показательный пример – яблоки, главный фрукт для большинства россиян: их внутреннее производство, показавшее поначалу заметный рост, после 2016 г. стало падать; потребление в 2013–2018 гг. снизилось более чем на четверть, а цены заметно выросли.

Большая часть потерь потребителей – 374 млрд руб. – перераспределилась в пользу российских производителей: цифра, конечно, немалая, но в целом идея поддержки отечественных производителей, ставшая важным аргументом в пользу эмбарго, себя не оправдала.