Бизнес ждет новых налоговых условий работы

22 октября. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов. Сейчас покупать зарубежные активы из России невыгодно, для этого приходится создавать холдинги в Европе, говорится в письме, на которое ссылаются "Ведомости". Чтобы исправить ситуацию, РСПП предлагает смягчить условия льгот – освобождения от налогов дивидендов и доходов, полученных при выходе из капитала компаний.

В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.

Сейчас в России от налога освобождаются дивиденды, если их получатель не менее года владеет хотя бы 50% компании и она не зарегистрирована в стране, входящей в черный список офшоров, составляемый Минфином. РСПП предлагает снизить порог владения до 25%. Кроме того,просит смягчить условия освобождения от налогов дохода от инвестиций при выходе из капитала компании. Сейчас для этого нужно владеть пакетом акций не менее пяти лет, РСПП предлагает сократить срок до года.

Похожие льготы уже действуют для резидентов специальных административных районов (САР) в России, напоминает РСПП. Это российские офшоры на о. Русском в Приморском крае и о. Октябрьском в Калининградской области, их резиденты освобождены от налога на дивиденды, если их доля в компании более 15%. Но режим "имеет главный сутевой недостаток" – он позиционируется "как инструмент управления санкционными рисками", говорится в письме. К тому же те, кто перерегистрируется в российские офшоры, рискуют оказаться отрезанными от международной финансовой системы, от зарубежных партнеров и специалистов, предупреждает РСПП. Не все готовы работать в САРах, согласна партнер PwC Екатерина Лазорина, и не все компании соответствуют требованиям режима, пишут "Ведомости".

Еще одно предложение РСПП – внедрить в России концепцию распределения затрат внутри холдингов.

Впрочем, пишут "Ведомости", консультанты сомневаются, что инициативы РСПП будут поддержаны.