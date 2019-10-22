Спрос на бензин показал рекорд падения за четыре года

22 октября. FINMARKET.RU -нав России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом пишут "Известия", приводя расчеты опрошенных изданием аналитиков. Даже такой небольшой процент для рынка — серьезная цифра, за последние 10 лет более заметное снижение наблюдалось лишь в 2015-м — 1,9%. Уменьшение спроса связано не только с ценами на бензин, которые в этом году растут минимально, полагают эксперты. Эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево –– транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ.

В свою очередь, в Минэнерго сказали "Известиям", что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году.

"По данным ЦДУ ТЭК, в январе–сентябре 2019 года суммарные отгрузки автомобильных бензинов с нефтеперерабатывающих предприятий российским потребителям сократились всего на 0,4% — до 26,2 млн т", –– сообщили в Минэнерго.

В ведомстве заметили, что ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка сейчас стабильная, запасы автомобильного бензина составляют 1,7 млн т, что на 12,6% больше, чем в 2018 году. Это обусловлено ростом его производства при слабом спросе, пояснили в министерстве.

Вместе с тем, по данным Росстата, реализация бензина на внутреннем рынке за семь месяцев этого года выросла на 2,9%.

"Не знаю, откуда Росстат взял такие данные. Ни один фактор не свидетельствует о росте спроса на бензин в России. Всё, что мы видим на рынке, говорит именно о его падении", –– говорит гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, цитируемый "Известиями".