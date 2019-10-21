В России введут электронную фиксацию поверок приборов учета

21 октября. FINMARKET.RU - В России бумажные свидетельства о поверке счетчиков, которыми массово торгуют мошенники, отменяются, точнее, становятся необязательными. Подтверждением результата поверки станет запись в базе данных, которая доступна через портал госуслуг.

Вместо выдачи бумаги о поверке счетчика специалист в присутствии владельца квартиры сделает запись через портал госуслуг. Во всех случаях ссылаться нужно будет на эту запись в реестре Росстандарта. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Выдача бумажных документов останется возможной по желанию владельца прибора учета. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму.

Как отметил Абрамов, результаты поверок и сейчас вносятся в реестр - федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре. В этом случае владелец будет всегда в курсе, проверен его прибор или нет, и он будет защищен от звонков и извещений о срочной и "неминуемой" поверке или замене", - сказал глава Росстандарта.

Таким образом, по его словам, мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, "но и нам будет проще бороться с ними".

Пока обязанность отслеживать сроки поверки счетчиков воды и искать компанию-поверителя все еще закреплена за собственниками квартир.

Но, сказал Абрамов, позиция Росстандарта и позиция Минпромторга не изменилась - граждане не должны нести ответственность за поверку бытовых счетчиков. "Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с Минстроем. Мы запланировали поправки в базовый для метрологии закон, которые должны ответить на вопрос, за что отвечает государство и где должна устанавливаться точность приборов. В законе есть перечень сфер, где это критически влияет, допустим, на безопасность, налогообложение, плату за ресурсы. А дальше каждое отраслевое ведомство определяет, какие конкретно средства измерений и с какой точностью должны работать в его отрасли", - заявил глава Росстандарта.

Он также сообщил, что планируется предусмотреть единый перечень средств измерений для всех отраслей, который будет утверждать правительство.