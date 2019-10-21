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21 октября 2019 года 10:17
Ряд параметров новой реформы ОСАГО пересмотрят
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Сергей Бобылев/ТАСС
21 октября. FINMARKET.RU - Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд ключевых изменений реформы ОСАГО, сообщает "Коммерсант". По сведениям издания, ведомства беспокоит возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений - этим и вызван перенос срока рассмотрения правительственного законопроекта в первом чтении Госдумой с 15 октября на ноябрь. Сейчас стороны обсуждают отказ от уже обещанного увеличения лимита выплат по ущербу жизни и здоровью при ДТП, а также сохранение территориального коэффициента и лишение страховщиков возможности варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев одного и того же региона. Как пишет "Ъ", из готовящегося к "перевнесению" проекта поправок к закону об ОСАГО могут быть исключены три нововведения: "увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровью в четыре раза (до 2 млн руб.); запланированный ранее отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса (сейчас он может увеличить цену полиса более чем вдвое); право страховщика варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона". В ЦБ “Ъ” подтвердили возможность пересмотра ранее согласованной реформы.
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Филя 21.10.2019
ну слава богу
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