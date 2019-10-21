Плату за вывоз мусора для семей с детьми предлагают снизить

21 октября. FINMARKET.RU - В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Общественная организация "Деловая Россия" направила письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву с предложением ввести дифференцированные тарифы на вывоз мусора для жильцов в зависимости от их возраста, пишут "Известия". Так, для малышей до трех лет нужно отменить плату совсем, считают в организации. Если же речь идет о семьях льготников - многодетных, малоимущих и так далее, то они не должны оплачивать вывоз мусора за детей 3-11 лет. Кроме того, предлагается ввести специальные льготы для дошкольников (3-6 лет) и для младших школьников (7-11 лет) из всех остальных семей.

Общественная организация мотивирует свою инициативу тем, что сейчас тариф на вывоз мусора не учитывает возраст проживающих в квартире. При этом дети, по мнению авторов письма, не производятсамостоятельно, за их жизнь и быт несут ответственность родители или законные представители.

Как считают в "Деловой России", инициатива направлена на усиление социальной политики государства, она предложена в связи с реализацией нацпроекта "Демография" и в соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей, сказано в документе.

Сейчасза вывоз мусора рассчитывается двумя способами на выбор регионов - по количеству проживающих в квартире или исходя из ее площади, отметил глава ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. По данным "Деловой России", тариф в среднем по стране составляет 100-150 рублей в месяц на человека. Расчет платы по количеству проживающих выбрало подавляющее большинство субъектов, уточнил Губайдуллин.

С 1 июля 2019 года вывоз мусора относится к коммунальным услугам, поэтому на него распространяются все льготы, предоставляемые по прочим ЖКУ, в том числе для инвалидов ВОВ, инвалидов I, II, III групп, ветеранов труда и других категорий. Для многодетных семей скидка в среднем составляет 30%.

Инициатива достойна внимания, полагает член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. "Очевидно, что ребенок производит меньше мусора, чем взрослый человек. Для детей в возрасте до трех лет имеет смысл в принципе отменить плату за вывоз твердых коммунальных отходов", - согласен эксперт.

В ассоциации "Чистая страна" инициативу "Деловой России" не поддержали. Поскольку услуга обращения с отходами коммунальная, малообеспеченные слои населения могут получать поддержку через учреждения соцзащиты, считает Руслан Губайдуллин.

В пресс-службе Минприроды отметили, что сейчас самое разумное - это приложить максимальные усилия для окончательного формирования системы и инфраструктуры сбора мусора.