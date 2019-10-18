Запретят ли в России пластиковые пакеты

18 октября. FINMARKET.RU - Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили "Известиям" в службе. Но когда эти товары исчезнут из магазинов, в службе не сказали. Однако там отметили, что предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства.

В пресс-службе Минприроды "Известиям" сказали, что концептуально поддерживают инициативу введения поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика. Это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

"В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия, - уточнили в пресс-службе. - Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку".

Инициатива Роспотребнадзора соответствует общемировой политике в отношении одноразовых пластиковых изделий. К примеру, в конце марта Европарламент принял закон, согласно которому на территории ЕС с 2021 года будут запрещены производство и продажа этих товаров. Речь идет в том числе о пластиковой посуде, контейнерах для еды, столовых приборах, соломинках для напитков и ватных палочках.

В России еще несколько лет назад пластиковыев сетевых магазинах предоставлялись бесплатно. Однако постепенно от этой практики стали отказываться. Многие ритейлеры, в том числе сети "Ашан", "Вкусвилл", Spar и "Азбука вкуса", начали продавать пакеты. Это повлияло на спрос на них, который упал практически вдвое.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) "Известиям" сказали, что рассматривать возможность жестких запретов на оборот пластиковых пакетов необходимо после того, как будет решен вопрос об их замене. Покупатель не должен испытывать неудобство, магазины обязаны предложить ему другую упаковку. В АКОРТ отметили, что сейчас есть три возможных варианта замены: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика плюс многоразовые сумки. Одним из самых безопасных видов тары считаются многоразовые сумки. Они прочные, но покупателям нужно не забывать брать их с собой.

В АКОРТ подчеркнули, что федеральные торговые сети сейчас активно работают в направлении решения проблемы пластиковых пакетов: действуют проекты по сбору и передаче на утилизацию такой упаковки, а также кампании по продвижению многоразовых сумок.