ЦБ РФ допускает более решительное снижение ставки

18 октября. FINMARKET.RU -РФ, обычно предпочитающий небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. "Мы видим, что нашаможет быть не просто снижена (как обычно на 25 базисных пунктов), мы можем действовать более решительно", - сказала Набиуллина.

"Обычно ЦБ РФ предпочитает изменять ставку умеренным темпом, однако когда мы видим, что упомянутые факторы (инфляционные) и поступающие данные могут изменить наш прогноз значительно, мы можем изменить денежно-кредитную политику более решительно", - добавила председатель ЦБ. Она отметила, что текущая инфляция сейчас немного ниже таргета ЦБ и составляет около 3,8%. "Мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 года - начала 2019 года исчезли, мы видим пространство для дальнейшего снижения ставки", - заявила Набиуллина.

Банк России с июня 2019 года снижал ключевую ставку постепенно, ее общее сокращение оставило 75 базисных пунктов (б.п.), напомнила глава ЦБ. По ее словам, появляется все больше доказательств того, что замедление инфляции вызвано не просто временными факторами, но и более устойчивыми факторами, связанными со спросом.

"Если наш прогноз совокупного спроса и его компонентов указывает на возможное устойчивое отклонение инфляции от нашей цели, мы должны изменять нашу политику соответственно", - подчеркнула Набиуллина.

На прошлой неделе председатель ЦБ заявила, что текущая ситуация с инфляцией и тренды в ней, скорее всего, позволят Банку России быстрее смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), чем он предполагал раньше.

Совет директоров Банка России 6 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 7,0%, что стало третьим аналогичным шагом за текущий год (после снижения в июне и июле).

Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 25 октября (неопорное), за ним последует опорное заседание 13 декабря. По итогам заседания совета директоров 25 октября Банк России планирует опубликовать уточненный прогноз основных макроэкономических показателей.