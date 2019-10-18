Россияне смогут оформить загранпаспорт с помощью робота

18 октября. FINMARKET.RU - Россияне до конца 2019 года получат возможность оформлять биометрические загранпаспорта с помощью "роботов". Это позволит ликвидировать очереди, сделать процесс проще и быстрее, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на пресс-брифинге в рамках форума "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи.

Новый сервис станет доступен благодаря криптобиокабинам - программно-техническим комплексам российского производства, которыми будут оборудоваться многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ), пишет "Российская газета" . За их поставку, подключение, обеспечение работы и встраивание в ИТ-систему выдачи паспортов нового поколения полностью отвечает "Ростелеком".

Для получения паспорта нового поколения человеку потребуется написать заявление на портале госуслуг или при личном визите в МФЦ. После этого он получит персональный штрих-код. С ним нужно будет пройти в криптокабину и там его просканировать. Далее, следуя инструкции, потребуется сдать биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявить для сканирования российский. Информация, необходимая для изготовления паспорта, будет направлена в "Гознак" по зашифрованному каналу. Это позволит обеспечить их сохранность.

Отслеживать готовность паспорта можно будет через портал госуслуг.

В начале октября завершились предварительные комплексные испытания криптобиокабин с участием МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минэкономразвития, "Гознака", НИИ "Восход" (оператор ИТ-системы выдачи загранпаспортов нового поколения), тестовыхмногофункциональных центров госуслуг. Эксперимент прошел успешно, рассказали в "Ростелекоме".

В 2019 году Москва получит из опытной партии четыре криптокабины, еще пять поставят в Московскую область. Два первых центра "Мои документы" - в Москве (в Афимолле) и в Московской области (Красногорск) - в опытном режиме начнут выдавать биометрические паспорта с помощью криптокабин уже в ноябре. Также до конца этого года по две криптокабины получат Краснодарский край и Тульская область.