К вопросу повышения утильсбора предлагают вернуться в 2021 году

18 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг вслед за идеей дифференциации компенсации утильсбора готов отказаться и от планов его дальнейшего резкого повышения. Ведомство подтвердило намерение отказаться от дифференциации в ходе совещания 17 октября, на котором присутствовали представители легковых концернов, пишет "Коммерсант". Более того, теперь министерство не рассматривает и предлагаемую ранее схему стимулирования локализации сложных автокомпонентов через увеличение барьера для импорта.

Хотяи так вырастет с 2020 года, это связано с компенсацией снижения ввозных пошлин — общий уровень импортного барьера не изменится. Собеседник газеты подтвердил, что такая схема предлагалась Минпромторгом, но сообщил, что обсуждение ее параметров шло на предыдущем совещании 14 октября.

Рабочая группа, заседания которой сейчас проводит Минпромторг, была создана в конце сентября по поручению вице-премьера Дмитрия Козака по итогам совещания в Сочи. На нем ожидалось финальное решение по дифференциации компенсаций утильсбора, но вместо этого рабочей группе было поручено установить ее окончательные параметры до 15 октября. В итоге как такового обсуждения дифференциации в ходе рабочей группы так и не состоялось: источники “Коммерсанта” объясняли, что Минпромторг, вероятно, отказался от идеи дифференциации, поскольку на него возложили невыполнимую задачу договориться с отраслью, где позиции концернов слишком полярные.

В начале октября министерство также поддержало обсуждение идеи об увеличении барьера для импорта: ограничения в виде пошлин и утильсбора, составляющие сегодня около 30% для легковых автомобилей, предложили увеличить до 40-45%. Однако почти все участники легкового сегмента были против такой схемы, поскольку многие концерны получают от импорта основную прибыль, поясняет газета со ссылкой на свои источники.

Итоги обсуждений рабочей группы могут появиться на следующей неделе, добавляет газета со ссылкой на источники.