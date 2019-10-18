Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассе магазина

18 октября. FINMARKET.RU - Три российские кредитные организации рассматривают возможность внедрения сервиса по оплате услугна кассах магазинов. Так, весной 2020 года Ак Барс Банк запустит сервис по оплате ЖКХ на кассах магазинов в удаленных населенных пунктах на территории Республики Татарстан, рассказал "Известиям" руководитель направления по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров организации Алексей Бахаев. Заплатить за коммуналку можно будет только при совершении покупки в торговой точке. Он отметил, что затем услуга будет расширена на все районы республики.

"Кассир будет считывать QR-код с квитанции, и сумма к оплате будет увеличена в соответствии с указанной в платежном документе. Так, время обслуживания клиентов практически не изменится, а кассиру не придется ничего вбивать своими руками. После проведения операции будет печататься специальный кассовый чек по оплате ЖКХ", - пояснил Бахаев.

Услуга станет доступна в тех магазинах, где эквайером выступает Ак Барс Банк. В первую очередь будет опробована технология оплаты по картам этого банка, а в дальнейшем может быть реализован вариант такого сервиса для "пластика" других организаций, пояснили в банке.

Внедрение такого сервиса может появиться и в Райффайзенбанке. В пресс-службе уточнили, что сейчас идет обсуждение с партнерами, поскольку в этом вопросе необходимо найти компромисс. С одной стороны,коммунальных услуг на кассах может быть востребована у определенной группы людей, с другой - приведет к увеличению очередей, отметили в Райффайзенбанке.

Такая услуга может появиться и на территории Крымского полуострова: в следующем году РНКБ будет технологически готов к внедрению дополнительных сервисов, в том числе - по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов, рассказали "Известиям" в крупнейшем банке, действующем на территории Крыма и города Севастополя. Там подчеркнули, что банк планирует рассмотреть возможность реализации таких нововведений после анализа опыта других регионов.

Именно в сельских и малых населенных пунктах, а также на отдаленных территориях более всего ощущается дефицит финансовых услуг, сказали "Известиям" в ЦБ. Увеличение доступа к базовому набору финансовых услуг в труднодоступных районах - одно из направлений стратегии по повышению финансовой доступности в России. К базовым сервисам относятся страхование, кредитование, формирование сбережений и платежные услуги, сказано в документе. К последним относится в том числе и ЖКХ.