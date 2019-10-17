Бизнес требует гарантий для инвестиций в нацпроекты

17 октября. FINMARKET.RU - Крупнейшийне будет вкладывать свои деньги в реализацию нацпроектов, пока не примут закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом "Известиям" рассказал глава РСПП Александр Шохин. Законопроект о защите капиталовложений планируется принять до конца 2019 года, отметил он. По словам Шохина, для того чтобы документ начал действовать с 1 января 2020 года, может быть разработана его укороченная версия. Законы-спутники, нормативно-правовые акты и несколько десятков проектов постановлений правительства, сопровождающие основной документ, в таком случае представят позже.

Спешка обусловлена тем, что без закона о гарантиях у бизнеса из "списка Белоусова" нет стимулов к инвестированию в сферы, в которых заинтересовано государство, а это в первую очередь национальные проекты, пояснил Александр Шохин. "Сейчас многие предприниматели решили дождаться нормативной базы, которая, с одной стороны, обеспечит стабильность ведения бизнеса, а с другой — четко определит стандарты поддержки, в том числе проектные", — заявил он, добавив, что на стимулирование инвестиций целесообразно будет потратить избыточные средства Фонда национального благосостояния (когда его объем превысит 7% от ВВП страны, деньги из «кубышки» можно будет инвестировать).

Законопроект о СЗПК предусматривает заморозку регуляторных и фискальных условий для инвесторов, которые вкладываются в крупные мероприятия на срок от шести до 20 лет. Такие правила игры предпринимателям предложат, если вложения собственных денег в новый инвестпроект составят 250 млн рублей для сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта; 1,5 млрд рублей — для мероприятий в отраслях промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики; 5 млрд рублей — для вложений в ряд других сферах. Для остальных инвесторов документ предусматривает отсрочку вступления в силу законов, которые могут ухудшить реализацию проектов, на три года.

Однако на последнем заседании правительства законопроект одобрен не был — кабмин поддержал только основные подходы, предложенные Минфином, подчеркнул Александр Шохин. В течение следующих двух недель необходимо представить новую версию, обсуждение которой будет вынесено на заседание правительства. После того как документ будет принят, бизнес предъявит государству список проектов, который обсуждался в течение последнего года в рабочей группе под председательством министра финансов Антона Силуанова и Александра Шохина в РСПП (она появилась в ответ на так называемый список Белоусова).

Законопроект будет доработан по нескольким направлениям, сообщил глава РСПП. Во-первых, необходимо решить, действительно ли будет действовать трехлетняя отсрочка на вступление в силу параметров, которые будут ухудшать условия инвестпроекта (например, повышение налогов). На фоне изменений в НК последнего времени представители бизнеса сомневаются в реалистичности этой инициативы.

Кроме того, необходимо уточнить механизм входа инвесторов в крупные проекты. Это должен быть недискриминационный и конкурентный принцип: недопустимо, например, чтобы льготы предоставлялись тем, кто первый выразит желание вложить средства, пояснил Шохин. Также государство должно публично представить критерии, по которым будет оказывать поддержку, и конкретизировать ее формы.