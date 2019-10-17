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17 октября 2019 года 10:55

Минфин хочет создать официальный реестр людей и юрлиц, попавших под санкции

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Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС
17 октября. FINMARKET.RU - Минфин России решил упорядочить меры по защите и поддержке людей и компаний, попавших под санкции, и предложил создать официальный реестр таких лиц, а также ввести норму о том, что в их отношении действуют специальные положения законодательства России. Речь прежде всего о лицах и компаниях, которых управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в свой черный список (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, или SDN List).

Минфин опубликовал для общественного обсуждения проект поправок об этом в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", принятый в 2018 году, пишет

"Российская газета".

Перечень позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации, пояснили в Минфине. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России. "Нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан РФ и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которое так или иначе менялось с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику РФ", - подчеркнули в Минфине.

Минфин уже разрабатывает в продолжение законопроекта проект постановления правительства, который должен систематизировать механизмы применения специальных положений российского законодательства. Он также предусматривает наделение правительства полномочиями по утверждению порядка формирования перечня граждан РФ и российских юрлиц, входящих в SDN List. Еще не решено, будет ли российский список публичным, отмечают в Минфине.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  санкции,  реестр


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