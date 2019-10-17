Госуслуги населению с 2020 года начнут оказывать банки

17 октября. FINMARKET.RU - Со следующего года некоторыеначнут оказывать населению, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минэкономразвития, пишут "Известия"

Протестировать новые функции планируется в шести российских кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь-Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке. В Минэкономразвития "Известиям" пояснили, что банки будут осуществлять возложенные на них функции за счет собственных средств.

Использование инфраструктуры финансовых организаций положительно повлияет на качество государственного сервиса, заявил газете замминистра экономического развития Савва Шипов. Он также гарантировал безопасность личных данных россиян в рамках эксперимента и добавил, что новые функции будут бесплатными.

"За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата. Кроме того, проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих", - подчеркнул Шипов.

Замминистра пообещал, что кредитные организации, нарушившие этот запрет, будут исключены из участия в эксперименте.

Планируется, что банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн. Их функционал распространится на отдельные сервисы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов. В частности, финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и так далее.

Эксперимент пройдет на территории пяти регионов - Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге. В большинстве субъектов-участников позитивно отнеслись к инициативе Минэкономразвития.

Планируется, что эксперимент по предоставлению госуслуг в финансовых организациях продлится 2 года. По его завершении в 2021 году Минэкономразвития представит в правительство доклад, на основании которого может быть принято решение о распространении практики на всю Россию.

Эксперты оценили инициативу министерства позитивно.