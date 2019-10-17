Юдаева: для переоценки уровня нейтральной ставки потребуется несколько экономических циклов

17 октября. FINMARKET.RU -для переоценки уровня нейтральной ставки потребуется несколько экономических циклов, считает первый зампред Банка России Ксения

"Несколько циклов (для этого потребуется). Это же теоретическая концепция, так же как и многие другие, которая может быть оценена. Что такое нейтральная- это в некотором смысле средняя ставка через экономический цикл", - сообщила Юдаева журналистам в кулуарах ежегодной сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Она отметила, что когда ставка все время колеблется, то потом требуется время для расчета нейтральной ставки. "Мы сейчас все время находились только в движении в одну сторону, у нас половина цикла ещё, по большому счету, не прошла, поэтому эконометрически даже более-менее четко оценить нам недостаточно данных. Мы использовали косвенный индикатор, что она примерно равна долгосрочной ставке мировой плюс некоторая премия за риск. Мировые оценки мировых ставок все время колеблются, премия за риск все время колеблется, поэтому, чтобы лучше понять, где она, нужно существенно больше массив данных", - добавила первый зампред ЦБ.

Совет директоров Банка России 6 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 7,0%, что стало ее третьим аналогичным шагом за текущий год (после снижения в июне и июле). Сентябрьское решение привело ключевую ставку к верхней границе диапазона нейтральности, который оценивается регулятором в 6-7% в номинальном или в 2-3% в реальном выражении при ожидаемой инфляции в 4%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отметила, что оценка уровня нейтральной процентной ставки - это не "точка", а область значений, она зависит от широкого набора как внутренних, так и глобальных факторов, а также от трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Эта оценка может меняться под воздействием этих факторов, поэтому потребуется время, чтобы нащупать границы этой "области нейтральности".

Юдаева также заявила, что Банк России предпочитает давать сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), а не четкий прогноз по ставке из-за волатильности на рынках, видит риски восприятия прогноза как обязательства.

"Пока мы не публикуем прогноз, пока мы публикуем сигнал. И аргументы все те же самые, что были раньше: мы не уверены, что в условиях, в которых мы живем, во-первых, в достаточно высоких колебаниях и внешних, и внутренних условий, и риска того, что эти прогнозы будут восприняты не как прогнозы, а как обязательство. Поэтому мы предпочитаем сейчас публиковать сигнал, а не некоторую траекторию", - сказала Юдаева.

Она напомнила о разном мировом опыте: часть стран публикует прогноз по ключевой ставке, часть стран этого не делает.

"Не всегда публикация позволяет лучше разъяснить кривую реакции центрального банка. Как считается, публикация нужна не для того, чтобы спрогнозировать, чтобы все знали, куда ставка пойдёт, а публикация нужна, чтобы все понимали то, о чем у меня спрашивают - какие факторы могут повлиять на ставку каким образом. Потому что жизнь всегда может поменяться, факторы могут поменяться, ставка может пойти по другой траектории, чем изначально предполагалось", - отметила первый зампред ЦБ.

По ее словам, сейчас очень важно сконцентрироваться на том, чтобы попытаться лучше объяснять, какие факторы могут повлиять на процентную политику, а не просто на публикацию ставки. "Потому что публикация ставки может быть воспринята не в том смысле, который мы бы в нее закладывали", - добавила Юдаева.

Как сообщила также Юдаева, на октябрьском заседании совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП) стоит обсудить разные варианты решений по ключевой ставке, в том числе и ее сохранение, но на некотором горизонте больше факторов для снижения ставки..

"Я думаю, что надо обсуждать разные варианты. Этот вариант (сохранение ключевой ставки) тоже, его плюсы и минусы, нужно будет обсудить. Вариантов можно обсудить много. Какой будет принят, я вам сказать не могу", - заявила Юдаева.

"Как сейчас видна ситуация, я думаю, что больше факторов на каком-то горизонте для смягчения, то есть пространство для смягчения сейчас, безусловно, есть", - добавила она.

Первый зампред не стала подробнее говорить о размере возможных шагов по снижению ставки, отметив только, что больший шаг (в 50 базисных пунктов) на октябрьском заседании совета директоров требует обсуждения. "Мы же знаем, что другие центробанки так делают. И мы сами так делали, поэтому никогда не говори никогда. Но в конкретно в текущей ситуации, мне кажется, что это вопрос, который нуждается в некотором обсуждении", - отметила она.

Юдаева назвала факторы, которые сейчас говорят в пользу более быстрого смягчения ДКП. Это, в первую очередь, замедление инфляции и последующее снижение инфляционных ожиданий. "Мы все-таки видим снижение инфляции (ещё много разовых факторов надо оценить ещё полностью, какие), но очевидно, есть более устойчивый, это фактор в пользу более быстрого снижения. Снижение инфляции уже повлияло и, видимо, ещё повлияет на снижение инфляционных ожиданий. Это тоже фактор с точки зрения более быстрой реакции. Со стороны спроса мы пока не видим больших рисков в моменте", - пояснила она.

По ее словам, надо будет также оценить с учетом лага во времени с момента принятия решения по ставке разные варианты фискальной политики. "Какие они могут быть, какие могут быть эффекты на инфляцию в зависимости от этого можем быть ограничены (ЦБ в снижении ставки), можем проводить более или менее быстрое смягчение или в каких-то случаях придётся опускать, потом поднимать ставку. Вот эти разные варианты, что может происходить со спросом, в том числе, государственным, это нужно будет обсудить, посмотреть", - подчеркнула первый зампред Банка России.

Кроме того, важным моментом остается ситуация в глобальной экономике. "Мы видели, что ситуация в глобальной экономике существенно сказалась на ВВП (РФ) в 1-м полугодии, в том числе повлияла на внутренний спрос. Как ситуация будет развиваться, какое она влияние окажет на внутренний спрос - это один момент, на другие факторы глобальных финансовых условий, что будет с глобальными процентными ставками, какое это влияние окажет на потоки капитала - это нужно будет оценить, посмотреть в зависимости от того, как будет меняться ситуация, это создает большие или меньшие возможности для снижения ставки и сейчас, и в будущем", - сказала Юдаева.

Она также отметила важность сигнала о будущей направленности ДКП. "Если вы обратили внимание, в последнее время всех даже не столько беспокоит само решение, которое мы примем, но и какой сигнал дадим на предмет будущей ставки, потому что он тоже влияет на денежно-кредитные условия уже сейчас. Поэтому мы в комплексе будем рассматривать и решение, и сигнал, и рассматривать мы его будем, исходя из наших представлений, как все эти условия будут складываться не только сейчас, а где-то уже в следующем году", - подчеркнула Юдаева.