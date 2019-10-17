Как ЦБ собирается бороться с выводом активов

17 октября. FINMARKET.RU - Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель регулятора., по его словам, предлагает выбрать между двумя вариантами блокировки - в судебном или в административном порядке, т. е. действовать во втором случае как налоговики.

Чтобы новый механизм был эффективным, Центробанк хочет блокировать счета реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций, отмечает его представитель. Определять их регулятор хочет сам, предоставив таким лицам право оспаривать его решение в административном и в судебном порядке.

Существующая процедура Центробанк не устраивает: она нацелена на привлечение к ответственности бенефициаров финансовых организаций и возмещение ими ущерба постфактум - когда у компании или банка уже отозвана лицензия либо они проходят процедуру оздоровления. Но за это время их бенефициары успевают вывести

Между тем желание Центробанка самостоятельно, подобно следователям, устанавливать реальных собственников создает риски для бизнеса, замечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров: "ЦБ хочет стать финансовой полицией?" Ошибка Центробанка, по его словам, может дорого обойтись пострадавшим - им придется оспаривать действия регулятора, рискуя тем временем потерять бизнес и лишиться репутации. Не ясно, по каким параметрам Центробанк будет выявлять реального собственника банка, опасается сотрудник крупного банка. Если у Центробанка есть информация о реальных владельцах финорганизации, которые выводят ее активы, то он должен направить ее правоохранительным органам, считает партнер FMG Group Михаил Фаткин.

Предоставление Центробанку полномочий требовать ареста имущества недобросовестных собственников финансовых компаний может стать эффективным способом борьбы с выводом активов, говорит адвокат юрфирмы Forward Legal Данил Бухарин, но окончательное решение должен принимать только суд.

Юристы считают излишним усиление полномочий Центробанка. Не ясно, какими могут быть основания и обстоятельства для иска о возмещении убытков, если банк еще работает, говорит сотрудник крупного банка: если Центробанк заблокирует счета собственника такого банка, то следующим шагом станет, видимо, отзыв лицензии.

Эксперты сомневаются, что расширение тполномочий ЦБ может создать коррупционные риски. Центробанк уже сейчас обладает огромными полномочиями, а в случае принятия таких поправок они станут безграничными.