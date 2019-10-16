Рост промпроизводства в сентябре ускорился до 3%

В сентябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3% после повышения на 2,9% в августе. Динамика показателя оказалась немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%

16 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 3% по сравнению с сентябрем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе т.г. производство в годовом выражении выросло на 2,9%.

По сравнению с августомувеличилось на 2,7%. В январе-сентябре рост промпроизводства также составил 2,7%. И в 3-м квартале рост показателя составил 2,7%.

Динамика показателей оказалась чуть ниже ожиданий. Аналитики прогнозировали, что рост промпроизводства в РФ в прошедшем месяце ускорится до 3,1% в годовом выражении.

Годовые данные Росстата по промпроизводству в июне-августе (рост на 3,3%, 2,8% и 2,9% соответственно) позволили Минэкономразвития в последнем мониторинге написать, что "в августе экономический рост продолжил восстановление после слабой динамики в первом полугодии текущего года".

Вопросов у экономистов к расчету индекса промышленного производства накопилась достаточно много (Росстат еще в июле анонсировал, что методология расчета индекса промышленного производства РФ станет темой очередного научно-методологического совета, но дата его проведения пока не определена). В январе промышленность выросла на 1,1%, в феврале - на 4,1%, в марте - на 1,2%, в апреле - на 4,6%, в мае - на 0,9%, в июне - на 3,3%, в июле - на 2,8%. Существенная волатильность годовых данных по динамике промпроизводства в январе-августе отчасти объясняется календарным фактором - за восемь месяцев только в марте и январе количество рабочих дней в 2019 и 2018 годах совпадало.

В сентябре число рабочих дней будет на 1 больше, чем в сентябре 2018 года, в то время как в августе ситуация была обратной - на один рабочий день меньше в этом году. Поэтому аналитики ожидали некоторого ускорения темпов роста промышленности в сентябре - до 3,1% - даже на фоне провального опросного индекса.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства после уверенных июня-августа вырос и в целом на 2019 год - он составляет 2,3% (2,0% по опросу месяц назад), что совпадает с прогнозом Минэкономразвития.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, снизилось на 0,1% к предыдущему месяцу после роста на 0,6% в месяцем ранее.

В сфере добычи полезных ископаемых в сентябре рост объема производства в годовом выражении замедлился до 2,5% после повышения на 3,1% в августе. За январь-сентябрь производство выросло на 3,6%

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства ускорился до 3,2% после 2,7% месяцем ранее. За 9 месяцев рост составил 2,2%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром повышение в сентябре составило 3,8% (с начала года - 0,8%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксирован снижение на 1,8% (в январе-августе повышение на 1,4%).

При анализе данных за 3-й квартал 2019 года все наблюдаемые сферы промышленного производства показали рост по сравнению с 3-м кварталом 2018 года. Но только сырьевые и обрабатывающие отрасли продемонстрировали результат лучший, чем во 2-м квартале 2019 года. В частности, добыча полезных ископаемых выросла на 2,9% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года и на 3,9% по сравнению со 2-м кварталом 2019 г. В обрабатывающих отраслях прирост составил 2,9% и 3,4% соответственно, говорится в сообщении Росстата.

Сравнение сентября с августом 2019 года показывает наилучшую динамику в обрабатывающих отраслях (прирост 3,2% по сравнению с сентябрем 2018 г. и 4,1% по сравнению с августом 2019 г.) и энергетике, обеспечении газом и паром (3,8% и 5,5% соответственно). Добыча полезных ископаемых выросла по сравнению с сентябрем 2018 года на 2,5% и снизилась по сравнению с августом 2019 г. на 1,8%.

В сырьевом секторе наибольший прирост показала добыча прочих полезных ископаемых - 18% к сентябрю 2018 г. и 0,5% к августу 2019 г., за счет драгоценных и полудрагоценных минералов.

Динамично растут показатели, характеризующие предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, в том числе сжижение природного газа. Прирост по сравнению сентябрем 2018 года составил 7,9%, с августом 2019 г. - 3,7%.

Однако в сентябре 2019 г. зафиксировано снижение добычи металлических руд на 1,3% по сравнению с сентябрем 2018 г. и на 5,9% по сравнению с августом 2019 г. Это связано с ремонтом основного оборудования на ряде крупных добывающих предприятий.

В обрабатывающих отраслях вновь выросли объемы производства пищевой продукции (5,3% в годовом выражении и на 8,1% к августу 2019 г.). Высокий урожай 2019 г. обеспечил прирост переработки и консервирования ягод, овощей и фруктов на 7,7% в годовом выражении. Еще одним драйвером роста стало раннее созревание сахарной свеклы и рост объемов ее сбора. Это привело к увеличению производства свекловичного сахара, прежде всего, в Краснодарском крае.

Производство химических веществ увеличилось на 5% к августу 2018 г., но снизилось на 2,4% по сравнению с августом 2019 г. Рост в годовом выражении и снижение по сравнению с августом 2019 г. показало большинство отраслей химической промышленности.

Рост производства в цветной металлургии составил 3,3% по сравнению с сентябрем 2018 года и 4% - по сравнению с августом 2019 г. При этом литье чугуна, стали и ферросплавов показало отрицательную динамику: минус 3,6% по сравнению с сентябрем 2018 г. и минус 5,6% по сравнению с августом 2019 г. В целом металлургическое производство показало рост на 1,7% по сравнению с сентябрем 2018 г.

Вновь зафиксирован значительный рост производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 10,4% к сентябрю 2018 г. и на 4,9% к августу 2019 г. В том числе строительных металлических конструкций и изделий на 11,8% в годовом выражении.

В целом производство электротехнического оборудования выросло 10,4% по сравнению с сентябрем 2018 г. и на 9% по сравнению с августом 2019 г. При этом изготовление кабелей и кабельной арматуры выросло на 22,5% по сравнению с сентябрем 2018 г. и на 21,4% по сравнению с августом 2019 г., электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также КИП - на 7,1% в годовом выражении и на 13,7% к августу 2019 г.

Увеличилось и производство компьютеров, электронных и оптических изделий различных типов. В годовом выражении - на 27,6%, по сравнению с августом 2019 г. - на 24,5%. Рост связан с увеличением заказов на коммуникационное оборудование, печатные платы и элементную базу со стороны государства. Производство электронного оборудования, выпускаемого в медицинских целях, выросло на 37,5% в годовом выражении и на 10,5% по сравнению с августом 2019 г., отмечает Росстат.