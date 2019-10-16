Первые электронные паспорта могут появиться весной 2020 года

16 октября. FINMARKET.RU - Перспектива появления у россиян электронных паспортов становится все ближе. Документ в виде карточки с чипом и мобильного приложения для смартфона, начнут выпускать в 2020 году. Детали эксперимента обозначены в разработанном Минкомсвязью проекте указа президента, пишет "Российская газета"

Обкатывать инфраструктуру выпуска, выдачи и использования электронногобудут на территории Москвы. Подготовку к эксперименту начнут уже 1 декабря

В марте 2020 года должно появиться мобильное приложение, связанное с бумажным паспортом. Позже - с 1 июля 2020 года - начнет выпускаться карточка с чипом, интегрированная с приложением.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что на пластиковый паспорт с чипом будет наноситься фамилия, имя и отчество, дата и место рождения человека, а также срок действия паспорта (сама карточка будет действительна в течение десяти лет). Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, СНИЛС и ИНН. Его можно будет предъявлять, как водительские права.

Как рассказал "РГ" замдиректора по коммерческим вопросам ФГБУ НИИ "Восход" Игорь Грицаев, национальные ID-карты (аналог предлагаемого электронного документа) - это эволюционный путь развития паспортов в мире.

По его словам, переход на электронные паспорта позволит повысить скорость и качество оказания гражданам различных услуг, а заодно увеличить количество электронных сервисов, которыми пользуются россияне.

И.Грицаев также отметил, что защита электронного паспорта обеспечивается, как благодаря особому способу нанесения данных с применением голограмм и отличительных знаков на пластиковой карте, так и за счет использования российских алгоритмов криптографической защиты информации на микросхеме документа.

Все технологии оформления и выдачи электронного паспорта будут построены на отечественном оборудовании, а интегральная микросхема документа будет полностью российского производства, добавил он.