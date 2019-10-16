Что ждет российскую "зеленую" энергетику

16 октября. FINMARKET.RU - Иностранцам могут запретить проектировать в России "зеленые" электростанции. Как считают в Минпромторге, проектированием и монтажом электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должны заниматься только российские компании, не подконтрольные иностранным организациям или государствам. Такие предложения министерство представило на совещании 8 октября, пишут "Ведомости"

Большую часть солнечных и ветряных электростанций в России строят "Солар системс" ("дочка" китайской Amur Sirius), "Хевел" (СП "Реновы" и "Реам менеджмента"), "Фортум" (принадлежит финской Fortum), "Новавинд" ("Росатом") и "Энел Россия", принадлежащая итальянской Enel, совместно с Siemens Gamesa. Для этих работ они привлекают как иностранные, так и российские организации, говорит руководитель направления "Электроэнергетика" центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов, но иностранные энергокомпании предпочитают работать со своими глобальными партнерами.

Предложения Минпромторга могут привести к удорожанию строительства станций - заказчики будут привлекать иностранных партнеров в качестве субподрядчиков, говорит Хохлов. Но они укладываются в российскую политику поддержки ВИЭ: главное - создание отечественной индустрии, а не развитие генерации, замечает он.

Создание в России отрасли инжиниринга для развития возобновляемой энергетики потребует времени, говорит представитель Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Поэтому, если сейчас запретить привлекать к проектированию и монтажу иностранные организации, отрасль столкнется с дефицитом квалифицированных услуг, доступ к передовым решениям и инновациям будет ограничен.

Однако, как отмечает гендиректор "Солар системс" Михаил Молчанов, российские компании наработали компетенции по проектированию солнечных станций, поэтому предложения Минпромторга вполне логичны.

Также министерство представило критерии, как определять вклад комплектующих в локализацию станции, предложив балльную систему для разных компонентов.

Как считает директор центра "Новая энергетика" Владимир Сидорович, требования к локализации будут оправданны, если поставить цель серьезно увеличить долюв энергосистеме, иначе они помешают ее развитию.

Вклад отдельных элементов оборудования в степень локализации станций нужно дополнительно обсуждать с компаниями и Минпромторг работает над этим, сказал его представитель.