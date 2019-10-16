.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 октября 2019 года 10:58
Почти 10% россиян трудоспособного возраста работают за рубежом
|0
Михаил Джапаридзе/ТАСС
16 октября. FINMARKET.RU - По данным Всемирного банка (ВБ), на 2017 год 10,6 млн россиян работают за рубежом. В относительном выражении потери трудовых ресурсов составляют 7,4% населения, а если не брать в расчет пенсионеров, то страна лишилась 9,7% граждан трудоспособного возраста, пишет "Независимая газета". Относительные показатели России лучше, чем у других стран Восточной Европы (из Молдовы эмигрировали 24% граждан, из Литвы – почти 21%). К тому же общий баланс миграционных потоков для РФ положительный – число приехавших составляет 8% населения, и таким образом по числу голов потерь как бы нет (население все равно сокращается за счет падения рождаемости, но это отдельная тема). Главная проблема – изменение качественного состава населения в худшую сторону. Среди уезжающих из России высшее образование имеют 70%, что значительно выше среднего уровня в стране (30,2% в 2018 году). А в Россию приезжают в основном низкоквалифицированные рабочие, среди иммигрантов только 13–17% имеют высшее образование. Опросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских ученых, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей. Среди специалистов по искусственному интеллекту, дизайнеров пользовательского интерфейса и других цифровых талантов этот процент еще выше. События последних лет резко стимулировали эмиграцию и эмиграционные настроения среди россиян. Количество желающих эмигрировать выросло вдвое: во время опроса Gallup 20% сказали, что готовы покинуть страну навсегда, в 2015 году потенциальных эмигрантов было 10%. Возглавляет процесс молодежь. Некоторые исследования показывают, что большинство эмигрантов из России – люди трудоспособного возраста, до 34 лет. У стран, теряющих население, возникает соблазн поставить заслон на пути эмигрантов, отмечают эксперты ВБ, но, как показывает практика, с экономической точки зрения такой подход неэффективен. "Высококвалифицированные работники не всегда продуктивны в странах с низким доходом, – пишут эксперты ВБ. – На высокооплачиваемых рынках их продуктивность в значительной части определяется трудовой средой и другими обстоятельствами. Ограничение миграции снижает желание людей накапливать человеческий капитал".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.