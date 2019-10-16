Почти 10% россиян трудоспособного возраста работают за рубежом

16 октября. FINMARKET.RU - По данным Всемирного банка (ВБ), на 2017 год 10,6 млн россиян работают за рубежом. В относительном выражении потери трудовых ресурсов составляют 7,4% населения, а если не брать в расчет пенсионеров, то страна лишилась 9,7% граждан трудоспособного возраста, пишет "Независимая газета".

Относительные показатели России лучше, чем у других стран Восточной Европы (из Молдовы эмигрировали 24% граждан, из Литвы – почти 21%). К тому же общий баланс миграционных потоков для РФ положительный – число приехавших составляет 8% населения, и таким образом по числу голов потерь как бы нет (население все равно сокращается за счет падения рождаемости, но это отдельная тема).

Главная проблема – изменение качественного состава населения в худшую сторону. Среди уезжающих из России высшее образование имеют 70%, что значительно выше среднего уровня в стране (30,2% в 2018 году). А в Россию приезжают в основном низкоквалифицированные рабочие, среди иммигрантов только 13–17% имеют высшее образование.

Опросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских ученых, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей. Среди специалистов по искусственному интеллекту, дизайнеров пользовательского интерфейса и других цифровых талантов этот процент еще выше.

События последних лет резко стимулировали эмиграцию и эмиграционные настроения среди россиян. Количество желающих эмигрировать выросло вдвое: во время опроса Gallup 20% сказали, что готовы покинуть страну навсегда, в 2015 году потенциальных эмигрантов было 10%. Возглавляет процесс молодежь. Некоторые исследования показывают, что большинство эмигрантов из России – люди трудоспособного возраста, до 34 лет.

У стран, теряющих население, возникает соблазн поставить заслон на пути эмигрантов, отмечают эксперты ВБ, но, как показывает практика, с экономической точки зрения такой подход неэффективен. "Высококвалифицированные работники не всегда продуктивны в странах с низким доходом, – пишут эксперты ВБ. – На высокооплачиваемых рынках их продуктивность в значительной части определяется трудовой средой и другими обстоятельствами. Ограничение миграции снижает желание людей накапливать человеческий капитал".