Ведомства не могут договорится о судьбе красивых номеров

16 октября. FINMARKET.RU - ГИБДД России и Минэкономразвития не могут договориться о судьбе так называемых красивых номеров. В Госавтоинспекции считают, что гражданам надо дать возможность купить любой знак на портале госуслуг, оплатив госпошлину, пишет "Коммерсант".

Закон "О государственной регистрации транспортных средств", разрабатывающий правила проведения аукционов по продаже госзнаков, готовился много лет и вступает в силу 1 января 2020 года. В ноябре 2018 года стало известно, что Минэкономразвития начало разработку проекта постановления правительства для проведения аукционов по торговле "красивыми" номерами, но работа тоже затянулась.

В Госавтоинспекции считают, что от идеи аукционов нужно вообще отказываться, рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров. ГИБДД предлагает другую схему - с использованием портала госуслуг (более 100 млн пользователей).

Автовладельцу, который запрашивает госуслугу регистрации автомобиля, предложат выбрать номер из массива доступных, за это нужно будет заплатить госпошлину (размер ее еще не определен). Повышенная пошлина даст доступ к массиву "красивых" номеров (три повторяющиеся буквы, цифры и т. д.- конкретный перечень будет определяться регионом). Размер пошлины может быть уменьшен и увеличен по решению региональных властей: на федеральном уровне закрепят лишь базовую ставку (по аналогии с транспортным налогом и тарифами ОСАГО). Выбрав номер, владелец бронирует госзнак, например, на сутки, в течение которых он должен внести оплату и зарегистрировать машину.

Роман Мишуров объяснил, почему в ГИБДД предлагают отказаться от аукционов: номера на торгах скупят перекупщики, граждане к ним доступа в итоге не получат.

В пресс-службе Минэкономики на запрос "Коммерсанта" ответили, что министерство с МВД "вырабатывает согласованную позицию по предоставлению гражданам РФ права резервирования индивидуального буквенно-цифрового обозначения, которое присваивается транспортному средству при его государственной регистрации". Ведомство "в целом поддерживает подходы МВД по закреплению четкой процедуры, но готовит предложения, предусматривающие в том числе привлечение субъектов РФ к этой деятельности". Это связано с тем, что с 1 января 2020 года номерные знаки будут привязаны к региону, где зарегистрирован автовладелец: новый номер будет выдаваться только с кодом родного для гражданина региона.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты поддерживают позицию ГИБДД.