Минэкономразвития против ограничений видов деятельности самозанятых

16 октября. FINMARKET.RU - Инициатива Минфина сократить список профессий для самозанятых имеет всё меньше шансов на жизнь. Так, категорически против этого выступило Минэкономразвития, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Там заявили: закон о работающих на себя уже содержит ряд исключений и их вполне достаточно. Например, спецрежим не могут применять физические лица с годовым доходом больше 2,4 млн рублей, те, кто реализует подакцизные товары, перепродает продукцию и занимается доставкой.

Если нововведения все-таки будут приняты, возникает вопрос, как быть с действующими самозанятыми, чьи профессии не попали в список разрешенных, отметили в ведомстве. Кроме того, требование указывать вид деятельности при регистрации в приложении "Мой налог" повлечет за собой проверки, а закон о контроле и надзоре на самозанятых не распространяется, предупредили в Минэкономразвития.

Против идеи Минфина ранее выступал и бизнес. Предпринимательские объединения "Опора России" и "Деловая Россия" заявили, что любыедля работающих на себя снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться. Кроме того, по мнению бизнеса, такой шаг поставит под угрозу срыва выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил закрепить возможность использовать специальный налоговый режим только за гражданами определенных профессий, однако не сказал, каких. После этого можно будет распространить его на всю Россию, отметил он. Силуанов мотивировал инициативу злоупотреблениями российских предприятий, которые зачастую нанимают сотрудников как самозанятых вместо полноценного оформления их в штат.

При этом в Минэкономразвития согласились, что юридические лица действительно могут использовать труд работающих на себя, ориентируясь на действующую практику переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые. В ФНС ранее говорили, что такая проблема существует, но подчеркнули, что нарушения носят единичный характер.

В Минфине "Известиям" ранее заявляли, что решение ограничить список профессий еще не принято.